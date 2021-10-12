Küçükçekmece Belediyesi 2022 yılı performans planı ve bütçesi görüşüldü

Küçükçekmece Belediyesi 7’nci Dönem 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2’nci birleşimi Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda meclis üyeleri 2022 Yılı Performans Programı ve Mali Yılı Bütçesini görüşerek, oy çokluğuyla kabul etti.

"2022 Yılı Performans Programını Küçükçekmecelilerin eleştiri ve taleplerini dikkate alarak hazırladık"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “2022 Yılı Performans Programı’nın hazırlık aşamasında Küçükçekmecelilerin çalışmalarımıza yönelik eleştiri ve taleplerini dikkate alarak, hesap verilebilir bir anlayış ve sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana Küçükçekmecelilerin öncelikli ihtiyaçlarını Covid-19 Eylem planımızla şekillendirip kimseyi mağdur etmemek için çalıştık. Planlarımızı hazırlarken, geçmiş yıllarda yapılan hizmetlere katma değer sağlamak, yapılmamış olanları ağımıza eklemek ve insana duyarlı bir kent oluşturmak hedefiyle hareket ettik. Belediye hizmetlerinden her bireyin eşit olarak faydalanmasını sağlayarak adil bir kent olmanın yanı sıra çevreci, engelsiz, sosyal yardımlarda hiç kimseyi mağdur etmeyen bir belediyecilik anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılı performans programı ve bütçemizin Küçükçekmece için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Toplantıda, siyasi partilerin grup sözcüleri performans programı ve bütçe ile ilgili görüşlerini bildirdi. 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Küçükçekmece Belediyesi 2022 yılı mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.