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Küçükbaş hayvanlar 4 metrelik dereden kurtarıldılar

Bucak’ta Çubukiçi Deresi’ne düşen biri oğlak 3 küçükbaş hayvan Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Genel 16.04.2021, 16:52
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Küçükbaş hayvanlar 4 metrelik dereden kurtarıldılar

Bucak’ta Çubukiçi Deresi’ne düşen biri oğlak 3 küçükbaş hayvan Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde biri oğlak 3 sahipsiz küçükbaş hayvan Çubukiçi Deresi’ne düştü. Küçükbaş hayvanları fark eden bir vatandaş, kurumuş olan dereye düşen hayvanları gece sokak hayvanlarına yem olmaması için itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bucak Belediyesine ait itfaiye ekipleri, 4 metrelik dereye girerek hayvanları kurtardı. Kurtarılan küçükbaş hayvanlar Hayvanları Koruma Derneğine teslim edildi.
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