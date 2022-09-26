Küçük kız "hangi kanalda çıkacağız" diye sordu vali "Sen hangisini istersen" dedi

Kahramanmaraş’ta yaya öncelikli trafik uygulamasına katılan küçük bir kız çocuğu kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, ‘Hangi televizyonda çıkacağız’ sorusu üzerine Vali Ömer Faruk Coşkun, "Sen hangisini istersen ona söyleyelim çıkarsın" diye yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığının ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ ile “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” projeleri çerçevesinde Kahramanmaraş’ta ’Yaya Güvenliği’ konulu uygulama etkinliği düzenlendi.

Onikişubat ilçesi Kadir Paşa Bulvarı üzerinde gerçekleşen uygulama çerçevesinde okuldan çıkan öğrenciler ve protokol üyeleri yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçti. Etkinlikte sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Uygulama sonunda açıklamada bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Özellikle yaya geçitlerinden önce, öncelik yayanın diye işaretlemelerimiz var ve bunları trafiğin yoğun olduğu arterlerde yeniliyoruz ve tekrar vatandaşlarımıza sürücülerimize hatırlatıyoruz. Bugün de tüm paydaş kurumlarımız ile birlikte etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizden ve sürücülerimizden ricamız lütfen ama lütfen yaya geçitlerinden geçerken yavaşlayalım. Yayalar varsa onlara öncelik verelim” dedi.

Bu arada, vali ve diğer katılımcılarla yolun karşısına geçen 12 yaşındaki Sema El Muhammet isimli kız çocuğu da, "Acaba hangi televizyon kanalında çıkacağız" diye soru sordu. Vali Coşkun ise, "Sen hangisini istersen ona söyleyelim çıkarsın" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine küçük kız, Vali Coşkun’a teşekkür ederken yaya uygulamasına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.