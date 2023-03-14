Küçük çocuk doğum günü hediyesi yerine depremzedelere bağış yapılmasını istedi

Yunanistan’da 11 yaşındaki çocuk, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğinde düzenlenen doğum günü partisinde arkadaşlarından hediye yerine Türkiye’deki depremzedelere bağış yapmalarını istedi.

Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Çağatay Erciyes’in de katıldığı bir doğum günü partisi düzenlendi. Büyükelçilikte 11 yaşındaki Filip için organize edilen etkinlikte küçük çocuk herkesi duygulandıran bir istekte bulundu. Arkadaşlarından doğum günü hediyesi almalarını istemeyen 11 yaşındaki Filip, bunun yerine Türkiye’deki depremzedelere bağış yapmalarını istedi. Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, büyükelçiliğimiz arkadaşlarından doğum günü hediyesi yerine Türkiye’deki depremzedeler için bağış çağrısında bulunan Filip’in 11. doğum günü partisine ev sahipliği yaptı. Nezaketin için teşekkür ederiz, doğum günün kutlu olsun Filip" ifadeleri kullanıldı.