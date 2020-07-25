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Küçük Ayaz’ın hayali gerçek oldu
ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNE BAĞLI SİVRİCE KOYUNDA GÖREV YAPAN SAHİL GÜVENLİK BOTLARINI GÖRDÜĞÜNDE HEYECANLANAN KÜÇÜK AYAZ’IN BOTLARI YAKINDAN GÖRME İSTEĞİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINCA CEVAPSIZ BIRAKILMADI.
Genel 25.07.2020, 16:12
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Sivrice koyunda görev yapan Sahil Güvenlik botlarını gördüğünde heyecanlanan küçük Ayaz’ın botları yakından görme arzusu, Sahil Güvenlik Komutanlığınca yerine getirildi.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına e-posta yoluyla ulaşan Kesen ailesi, Sahil Güvenlik botlarını yoğun görev periyodu arasında Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında gördü. Sahil Güvenlik botunun dümenine geçen 4 yaşındaki Ayaz Kesici, keyifli bir gün geçirdi. Bu mutlu günün hatırası olarak, Ayaz Kesici’ye hayalindeki geminin resmi hediye edildi.
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