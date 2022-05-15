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Kuaförlük yaparken çiftçiliğe geçti, 28 yaşında görenleri hayran bıraktı

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Meral Bilgin, azmi ve hayat hikayesiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. 2 sene önce kadın kuaförlüğü yaparken ani bir kararla çiftçiliğe başlayan Bilgin, tohum üretiyor, saksıya tohum ekiyor, bitkileri suluyor ve elleriyle gübre poşetliyor. Tuzla Belediyesi’nin kadın girişimcileri destekleme programına katılarak hayatını değiştiren Meral Bilgin’in bir günü kameralara yansıdı.

Genel 15.05.2022, 13:59
Kuaförlük yaparken çiftçiliğe geçti, 28 yaşında görenleri hayran bıraktı

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Meral Bilgin, azmi ve hayat hikayesiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. 2 sene önce kadın kuaförlüğü yaparken ani bir kararla çiftçiliğe başlayan Bilgin, tohum üretiyor, saksıya tohum ekiyor, bitkileri suluyor ve elleriyle gübre poşetliyor. Tuzla Belediyesi’nin kadın girişimcileri destekleme programına katılarak hayatını değiştiren Meral Bilgin’in bir günü kameralara yansıdı.

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde bulunan 28 yaşındaki Meral Bilgin, babasıyla birlikte seralarda tohum ve bitki yetiştiriyor. Meral Bilgin’in azmi ve hayat hikayesi etrafındakileri kendisine hayran bıraktırıyor. 2 sene önce bir kadın kuaföründe çalışan Meral Bilgin, babasıyla birlikte kiraladıkları arsada çiftçiliğe başladılar. Kısa sürede işlerini büyüten Meral Bilgin, serasında tohum üretiyor, ürettikleri tohumları da saksılara ekerek satıyor. Ayrıca elleriyle hazırladığı tohumları da satıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından, kadın girişimcilerin desteklenmesinin hedeflendiği programlara da katılan Meral Bilgin, burada aldığı eğitimler sayesinde işlerini daha da geliştirdi. Mega kentte köy hayatı yaşayan Meral Bilgin’in bir günü kameralara yansıdı.

“Tuzla Belediyesi’nin Kadın Kulübü ilgimi çekti”

Meral Bilgin, “İki yıldır bu işi yapıyorum. Son bir yıldır daha yoğunlaştım. Çiçeklere biraz daha yoğunlaştım. Onun öncesinde kuafördüm. Uzun yıllar kuaförlük yaptım. Oradan radikal bir kararla çiçekçiliğe geçiş yaptım. Biz daha önceleri annem ve babamla birlikte toprakçılık ve gübre ile uğraşıyorduk. 2 sene önce böyle bir karar verdik. Biz niye bitki üretmeyelim dedim. Toprağımız var niye bitkimiz olmasın. Daha farklı paketlemelerimiz olmasın diyerek bu işe girdik. Son zamanlarda Tuzla Belediyesi’nin kadın girişimcilere verdiği destek, kurulan kadın kulübü ilgimi çekti. Oraya kayıt oldum. Orada anlatılanlarla bize söylenenlerle birlikte biraz daha büyüdük” dedi.

“Metropol bir şehirde köy hayatı yaşıyorum”

Meral Bilgin, “Kuaförken elimde sürekli kremler, ojeler, protez tırnaklar vardı. Şimdi birden bire tamamen doğal, tırnaklarım zaten çok farklı. Bu işin zevki çok daha güzel. Bu daha terapi gibi. Kuaförlüğü de çok seviyordum. Ama bunun verdiği keyif, bunun verdiği güzellik daha fazla. Elimde krem olmasa da olur. Bu doğal benim için. Ben 10 yaşımdan beri tarımla ilgileniyorum. Köyde büyüdüm. 16 yaşında köyden Türkiye’ye geldim. Aslen Bulgaristanlıyım. 10 yaşımdan beri mısır tarlası, fasulye tarlası, üzüm bağları hepsinde çalıştım. Azda olsa bilgim var. Şu an bir üretim yapıyorsam bu bilgiler ile yapıyorum. Ağırlık, çuval bunlar benim için bir şey değil. Kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanların isteyip elde edemeyeceği bir yerdeyim. Hem işim, hem evim burada. Tuzla’nın çok güzel bir yerindeyim. Bu benim için bir artı. Metropol bir şehirde köy hayatı yaşıyorum” diye konuştu.

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