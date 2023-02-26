Kuaförlerden depremzedelere kişisel bakım hizmeti

MALATYA(İHA) - Başakşehir Belediyesi, asrın felaketinin ardından bölgedeki arama kurtarma ile altyapı ve üst yapı çalışmalarının ardından psikososyal çalışmalarına da devam ediyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine götürülen 10 gönüllü berber, bin çadır ve konteyner kentinde depremzedelerin saç kesimlerini ve sakal tıraşlarını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Başakşehir Belediyesi, depremzedelere yönelik hizmetlerine bir yenisini ekledi. Depremzedelerin kişisel bakımlarını sağlamak için gönüllü olan berberler, Başakşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine gitti. Başakşehirli berberler, depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Yeşilyurt’ta kurulan çadır ve konteyner kentinde yaşayan depremzedelere kişisel bakım hizmeti verdi. Özel olarak kurulan çadırda 10 gönüllü berber, iki gün boyunca depremzedelerin saç kesimlerini ve sakal tıraşlarını yapacak.

“El birliğiyle yaralarımızı saracağız”

El birliğiyle zorlu sürecin üstesinden geleceklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tüm imkânlarımızı ve devletimizin gücünü afetzede komşularımız için harcıyoruz. Başakşehir Belediyesi’nin de desteğiyle yaralarımızı çok daha hızlı bir şekilde sarıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Yaraları birlikte sarıyoruz”

Yeşilyurt’ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden kuaför Ferdi Ocaktan, “Başakşehir Belediyesi aracılığıyla afetzede kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Birlikte olduktan, el ele verdikten sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.” şeklinde konuştu. Bir diğer kuaför Rıdvan Özçelik de “Başakşehir Belediyesi çok anlamlı bir çalışma yaptı. Biz de burada olmaktan, afetzede kardeşlerimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“2 gün boyunca kuaför arkadaşlarımız hizmet verecek”

Bölgedeki çalışmaların sürdüğünün altını çizen Başakşehir Belediyesi Afet Bölge Koordinatörü İrfan Köpürür, “Afetzede vatandaşlarımızın kuaför ihtiyaçlarını karşılamak adına çadırımızı kurduk. İki gün boyunca kuaför arkadaşlarımız hizmet verecek.” Dedi.