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Kuaförden çıktıktan sonra evine gelen avukat büyük şok yaşadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Avukat Bahar’ın gittiği kuaför salonunda 420 TL karşısında boyattığı saçları, eve döndüğü dökülünce büyük şok yaşadı. Saçlarının dökülmesi karşısında büyük hüzün yaşayan Ekinci, kuaför salonu işletmecisi hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Genel 07.01.2021, 15:38
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Kuaförden çıktıktan sonra evine gelen avukat büyük şok yaşadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Avukat Bahar’ın gittiği kuaför salonunda 420 TL karşısında boyattığı saçları, eve döndüğü dökülünce büyük şok yaşadı. Saçlarının dökülmesi karşısında büyük hüzün yaşayan Ekinci, kuaför salonu işletmecisi hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Olay, geçtiğimiz ay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bir kuaförde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının önerdiği bir kuaför salonuna giden Avukat Bahar Ekinci, saçını boyatmak istediğini söyledi. Saçlarını sarıya boyatan Ekinci’ye kuaför salonu çalışanları, dip boyasının gelmesi ile tekrar gelmesini söylediler. İkinci kez kuaföre giderek saçlarını boyatan Ekinci, evine döndüğünde saçlarının döküldüğünü gördü. Büyük şok yaşayan Ekinci, kuaför salonuna giderek yaşadığı durumun sebebini sordu. Kuaför salonu sahibi durumla ilgili tepki vermeyince 420 TL ücreti ödeyen Ekinci, daha sonra evine gitti. Saçlarının dökülmesinin sonrasında büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ekinci, olayla ilgili tazminat davası açacağını söyledi.

"Saçlarımda öbek öbek koptuklarını fark ettim"

Yaşadığı olayı anlatan Ekinci, "Yakınım tavsiyesi üzerine Yahya kaptan mahallesinde bulunan kuaföre gittim, özellikle sarı saç istediğimi söyledim. Saçımı sarıya boyadı ve dip boyası geldiğinde tekrar gelmemi söyledi. 2. kez gittiğimde saçımı yıkamadan sonra saçlarımda öbek öbek koptuklarını fark ettim ve bunun ne olduğunu sordum hiç bir tepki vermedi. Salonda personelinin yanında kendisi ile polemiğe girmemek için ücretini sordum. Saçımı yakmasına rağmen benden 420 TL para aldı ve hiç bir şekilde özür dilemedi. Daha sonra eşim kendisini aradığında ise saçma bir savunma yaparak beyne çok yakın olduğunu kopmaların o yüzden yaşandığını söyledi. Fakat kopan yerlerde boya dahi yoktu. Her gün insanlarla iç içeyim görünüm her kadın gibi benim içinde önemli günlerdir moralim çok bozuk” diye konuştu.

Saçlarının tekrar uzaması 2 yılı bulacak

Avukat Ekinci saçının düzelmesinin en az 1-2 yılı alacağını belirterek, buna benzer çok sayıda emsal kararlar olduğunu belirti. Ekinci, kuaför işletmecisi hakkında maddi tazminat davası açtığını da söyledi.
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