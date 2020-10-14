Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru: “Mevsim geçişlerinden keratin bakımı ile korunun”

Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru, özellikle mevsim geçişlerinde saçların yıpranmasını, dökülmesini ve kırılmasını önlemek için keratin bakımının önemli olduğuna değindi.

Saçların dökülmesi, yıpranması ve kırılması hem kadınlarda hem de erkeklerde sıkça rastlanan bir sorun. Özellikle bu problemler mevsim geçişlerinde artış gösteriyor. Kuaför Selçuk Sümer, bunun nedeninin saçlardaki nem ve proteinin kaybolması olduğunu söyledi. Kuaför Can Gökboru ise, “Olumsuz hava koşulları olduğu kadar kullanılan şampuan ve şekillendiriciler de sorunlara yol açıyor. Bu maddelerin içinde bulunan sülfat, paraben ve silikon saçlara büyük oranda zarar veriyor” şeklinde konuştu.

Keratin bakımı ne işe yarıyor?

Düzenli aralıklarla yapılan keratin bakımının saçların doğal ve canlı görünmesini sağladığını söyleyen Selçuk Sümer, “Bu bakımla saçın pH dengesini düzenliyoruz. Bu da saç sağlığı için büyük önem arz ediyor. Keratin bakımının 3 aylık periyotlarla uygulanmasını öneriyoruz. Sağlıklı bir saç yapısı, yüzde 83 oranında protein barındırması gerekiyor. Keratin bakımıyla, saçın kaybettiği protein ve nemi geri almasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Saça yaptığımız bu uygulama ile daha canlı, sağlıklı, dolgun ve doğal bir saç görünümüne kavuşulmasını sağlıyoruz” diyen Sümer, “Saçları yıpratan sülfat ve paraben gibi istenmeyen maddelerin zararlarını da silmiş oluyoruz” dedi.

Saç yapısı ile ilgili bilgiler veren Sümer, “Normal şartlarda sağlıklı bir saçın pH oranı yüzde 4,55 olması gerekir. Ancak daha önce de saydığımız olumsuz nedenler bu rakamın yüzde 7,58’lere kadar çıkmasına yol açıyor. Biz de yaptığımız keratin bakımı ile saçın pH dengesini düzenliyoruz. Aynı zamanda saçı, sülfat ve parabenden arındırarak, sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Tüm müşterilerimize, mümkün olduğu kadar sülfat, silikon ve paraben içermeyen saç ürünleri kullanmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Erkeklerin de keratin bakımına ihtiyacı var

“Keratin bakımını kadınlar kadar erkeklerin de yaptırması gerekiyor” diyen Gökboru da, sözlerine şöyle devam etti:

“Saç söz konusu olduğunda cinsiyet olmaz. Erkeklerin de saç bakımı yaptırmalarını öneriyoruz. Özellikle dökülme problemi yaşayan erkek müşterilerimizde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Saç dökülmesi sorunu için erken bir tedbir niteliğinde diyebiliriz.”