banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
'Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir'
'Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir'
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
"Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek"

Kremna Antik Kenti’nde 2 bin yıl sonra meclis toplandı

BURDUR’DA, BUCAK BELEDİYESİ’NİN AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI, PİSİDYALILAR TARAFINDAN 2 BİN YIL ÖNCE KURULDUĞU BİLİNEN KREMNA ANTİK KENTİ'NDE YAPILDI. BELEDİYE BAŞKANI EMRULLAH ÜNAL’IN YÖNETTİĞİ TOPLANTIDA, KREMNA ANTİK KENTİ’NİN TURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR GÖRÜŞÜLDÜ.

Genel 08.08.2020, 11:15
8
Kremna Antik Kenti’nde 2 bin yıl sonra meclis toplandı

Burdur’da, Bucak Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısı, Pisidyalılar tarafından 2 bin yıl önce kurulduğu bilinen Kremna Antik Kenti’nde yapıldı. Belediye Başkanı Emrullah Ünal’ın yönettiği toplantıda, Kremna Antik Kenti’nin turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Meclis üyelerine kent hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Emrullah Ünal, “İlçemizin en eski tarihi yerleşim yerlerinden birisi olan uçurumlar Kenti Kremna Antik Kenti’ne dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve bu antik kentin turizme kazandırılması için belediye meclisimizi sembolik olarak Kremna Antik Kenti’nde toplama kararı aldık” dedi.

Kremna’nın, Bucak’ın 10 kilometre doğusundaki Çamlık köyünde Aksu (Kestos) vadisinde etrafı uçurum olan hakim bir tepe üzerinde Pisidialıların kurduğu antik bir kent olduğuna işaret eden Başkan Emrullah Ünal, şöyle konuştu:

"En parlak dönemini MS 2. yüzyılda yaşamıştır. Kremna, MÖ 6. yüzyılda Lidyalıların, MÖ 546’da Perslerin, MÖ 333’te Büyük İskender’in burayı alması ile Makedonya hâkimiyetine girmiştir. Daha sonra sırasıyla Antigonas’ın, Selevkosların, Bergama Krallığı’nın, MÖ 60’da Roma’nın, MÖ 36’da Galatya’nın MÖ 25’te tekrar Roma’nın yönetimine girmiştir. Roma İmparatorluğu’nun parçalanması sonucu Doğu Roma’nın (Bizans) egemenliğine; MS 11. yüzyıl sonunda Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle birlikte Türk hâkimiyetine girmiştir. Roma Çağı’na ait eserler Kremna’da hala ayaktadır. Şehrin etrafı 2 metre genişliğinde, 7-8 metre yüksekliğinde surlarla çevrilidir. Şehir ızgara planı olarak kurulmuştur. Kremna Antik Kenti, akropol (yukarı şehir) kısmında form (meydan), bazilika (mahkeme salonu), kilise elsodra (kemerli yapısı) ve kütüphane yapılarından oluşmaktadır. Bunlardan başka propolion (anıt giriş kapısı) ve nympheum (anıt çeşme binası) bulunmaktadır”

“Kazıda bulunanlar müzede sergileniyor”

Kremna antik kentinde ilk ayrıntılı inceleme 1880’lerde Avusturyalı araştırmacı Graf von Lackoronski tarafından yapıldığını hatırlatan Başkan Ünal, “1971-1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Profesörlerinden Jale İnan tarafından bilimsel kazı yapılarak kütüphane binası ortaya çıkarılmıştır. Kazılar sonucu bulunan 9 adet mermer heykel ve diğer eserler günümüzde Burdur Müzesi’nde sergilenmektedir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Kremna’nın tam anlamıyla gün yüzüne çıkmamış bir değer olduğunu dile getiren meclis üyeleri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulunarak, Kremna Antik Kenti’ni turizme kazandırılmasını talep etti. Toplantı daha sonra hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sonra erdi.

Toplantının ardından antik kent gezildi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:19
Güneş 06:00
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:20
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25