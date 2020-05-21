Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102649
ALTIN
376.555
DOLAR
6.7924
STERLİN
8.3162
EURO
7.4406

Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşi korona virüsü yendi

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV’UN EŞİ KORONA VİRÜSÜ YENDİ

Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşi korona virüsü yendi

KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV’UN EŞİ KORONA VİRÜSÜ YENDİ

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:26
0 Okunma
Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşi korona virüsü yendi

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka, korona virüsü yenerek, hastaneden taburcu edildi.

Rusya’da 12 Mayıs tarihinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve eşi Tatyana Navka korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Peskov’un eşi Navka virüsü yenmesinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi. Navka, yaptığı açıklamada, “Eşimin hastanedeki tedavisi iyi yönde devam ediyor. Ben hastaneden tedavi edilip taburcu edildim. Testler negatif çıktı ve artık sağlıklı birisiyim” dedi.

Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanmış tedavisini ardından virüsü yenerek, görevine geri dönmüştü.

Rusya’da toplam korona virüs vaka sayısı 317 bin 554’e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 99’a yükseldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’da hayat normalleşmeye devam ediyor
Almanya’da hayat normalleşmeye devam ediyor
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk
Eda Çetin: “Duruma pozitif bakıyoruz”
Eda Çetin: “Duruma pozitif bakıyoruz”
Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı
Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı
65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi
65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi
ABD’de doğdular, ezanları kulaklarına Trabzon’da okundu
ABD’de doğdular, ezanları kulaklarına Trabzon’da okundu
Almanya’da yaşayan Türkler evsizlere yemek dağıttı
Almanya’da yaşayan Türkler evsizlere yemek dağıttı
Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro vefat etti
Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro vefat etti
Çerkesler, sürgünün 156. yılında atalarını andı
Çerkesler, sürgünün 156. yılında atalarını andı
Türkiye Oyuncak Kooperatifinden sağlıkçıların çocukları için 18 bin 500 adet oyuncak
Türkiye Oyuncak Kooperatifinden sağlıkçıların çocukları için 18 bin 500 adet oyuncak
Zehirli yılanın ısırdığı genç Erzurum’da hayata tutundu
Zehirli yılanın ısırdığı genç Erzurum’da hayata tutundu
Çam ve sakura ne demek?
Çam ve sakura ne demek?
Sosyal mesafe ihlalinde uyarı veren akıllı bileklik
Sosyal mesafe ihlalinde uyarı veren akıllı bileklik
Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti
Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti
'Özel mülküm' diyerek kavşağı trafiğe kapattı
'Özel mülküm' diyerek kavşağı trafiğe kapattı
Yıl 1950: Edirne Tren Garı'nda 'Kürk Mantolu Türk Kadınları'
Yıl 1950: Edirne Tren Garı'nda 'Kürk Mantolu Türk Kadınları'
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Bayram namazı açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Bayram namazı açıklaması
Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı
Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı
Varto’da kara sabanların yerini atlar aldı
Varto’da kara sabanların yerini atlar aldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim