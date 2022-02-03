Kredi desteği kentsel dönüşümü hızlandıracak

Kentsel dönüşümde devletin sağladığı banka kredisi desteği Resmi Gazete’de yayımlanan kararla iki katına çıkarıldı. Alınan bu kararın vatandaşlara ciddi anlamda avantaj sağlayacağını belirten İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu, “Alınan kararın amacı kentsel dönüşümün önünü açmak ve vatandaşa daha cazip hale getirmek. Şuana kadar Türkiye’de yapı stoğunun sadece 10’da 1’i yenilendi. Bu hızla ancak 100 yılda dönüşüm tamamlanabilir. Bu karar bu dönüşümün hızlanmasını sağlayacaktır” dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinde hak sahibi olan kişilere sağlanan kredi desteklerinde artırıma gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla bu oran iki katına çıkarıldı. Alınan bu karardan sonra uzmanlar kentsel dönüşümde bir hızlanmanın olacağını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalar da bulunan Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu kararın sektörde olumlu karşılandığını söyledi. Kararın kentsel dönüşüm çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Fenercioğlu, "Ben bunu olumlu karşılıyorum sektöre olumlu etki edeceğini düşünüyorum. Tabii ki bunun amacı kentsel dönüşümün önünü açmak, hızlandırmak, vatandaşa cazip hale getirmek. Bu anlamda bu adımı çok olumlu bulduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Kentsel dönüşüm ülkemizin her zaman bahsettiğimiz gibi kaçınılmaz bir gerçeği. Türkiye’de son 10 yıldır gündemde sürekli konuşuluyor. Stoklara baktığımız zaman Türkiye’nin yapı stoğunun sadece 10 yılda onda biri yenilenmiş bu da baktığımızda yüz yılda yenilenmesi anlamına geliyor. Bu yüzden çıkan kanunların yanı sıra biz daha olumlu yasalar kanunlar bekliyoruz. Hızlı bir şekilde hükümetten bakanlığımızdan bu konuda adım atmasını hem inşaat mühendisi olarak hem de vatandaş olarak talep ediyoruz. Ben bu konuda inşallah daha hızlı karar çıkacağını umut ediyorum çünkü son zamanlarda deprem çok fazla yaşandığı için ülkemizde artık kentsel dönüşüm şehir merkezlerinde kaçınılmaz bir gerçek olmuştur. Herkes bununda farkındadır. Ben bu yapılan desteğe tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi destekler bekliyoruz” dedi.

Vatandaş ikna edilmeli

İstanbul’da yaşanabilecek bir depremde yapıların ciddi oranda zarar göreceğini belirten Fenercioğlu “Biliyorsunuz İstanbul depremi de ülkenin gündeminde. Rabbim inşallah felaket yaşatmasın ama baktığımız zaman veriler bilimsel gerçeklerde İstanbul’da bir deprem olacağının işaretini veriyor. Özellikle İstanbul’da çok eski yapı stoğu bulunduğu ve nüfus yoğunluğu çok fazla olduğu için İstanbul bu anlamda biraz daha fazla önem arz ediyor. Tabi ki İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüm projeleri var hiç yapılmıyor değil ama dediğim gibi bunlar biraz daha arttırılarak tabi vatandaşta ikna edilir. Vatandaşta kentsel dönüşümden korkuyor buda bir gerçek. Kentsel dönüşüm hem devlet eliyle hem de uzman kişilerle daha iyi anlatılarak bence hızlandırılması gerekiyor. İstanbul’un bir an önce yaşanabilecek depremde hazır hale gelmesi gerekiyor. Herkes el birliğiyle kendi üzerine düşeni yaparsa depreme daha ne kadar hazırlıklı hale gelirsek o kadar iyi olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kentsel dönüşümde müteahhitler iyi seçilmeli

Kentsel dönüşüm sırasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için evlerini müteahhitlere verirken iyi araştırma yapmasını ve bir uzmandan destek almaları gerektiğini dile getiren Fenercioğlu “Vatandaşımız müteahhite verirken daha önce müteahhit ne kadar iyi bir firma olsa bile kentsel dönüşüm anlamında uzmanlaşmış mı bu konuda daha önce çalışmalarda bulunmuş mu bunu araştırması gerekiyor. Buna göre müteahhit seçmesi gerekiyor ve her ne kadar iyi bir firma olsa bile araştırmalardan geçmiş olsa bile dışarıdan bir avukat desteği ve yine uzman bir teknik elemen desteği almasını tavsiye ediyorum. Çünkü nihayetinde bu işler uzmanlık gerektiren konular üçüncü bir gözün bakması her zaman iyi. Vatandaşında lehine yapan firmanın da lehine tabi ki çok iyi örnekler olduğu gibi kötü örnekler de var. Bu anlamda vatandaşın iyi araştırma yaparak çünkü kentsel dönüşümle aslında son dönemde vatandaş lehine kanunlar çıktı. Eskiden tek taraflı feshedilemiyordu şimdi şuan inşaat belli bir süre başlamazsa devlet tespit ederse tek taraflı feshedilebiliyor. Vatandaşın bu konuda aslında önü açıldı. Biliyorsunuz İstanbul’da ve ülkemizde bir çok bina yeniden yıkılıp bir daha yapılamadı. O yüzden böyle bir yasa çıktı. Ben yine sağlam adımlarla vatandaşımızın bu kentsel dönüşüm noktasında iyi araştırmalar yaparak devam etmesini tavsiye ediyorum. Dediğimiz gibi bizim aynı şeyi deprem değil binalar öldürüldü diyoruz. İnşallah ülkemiz hem günümüzün teknolojisine yakışan hem de vatandaşın hak ettiği konforlu güvenli binalarda biran önce kavuşarak evlerinde huzurlu bir şekilde yaşarlar diyoruz” diye konuştu.