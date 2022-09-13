Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi Londra’ya ulaştı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesi, Buckingham Sarayı’na götürülmek üzere Edinburgh’dan Londra’ya getirildi.

Geçtiğimiz perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesi Buckingham Sarayı’na götürülmek üzere Londra’ya ulaştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı ile taşınan cenazeye Kraliçe’nin kızı Prenses Anne ve eşi Koramiral Sir Tim Laurence eşlik etti. Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Northolt’daki pistine iniş yapan uçak, pistte Kraliyet askerleri tarafından karşılandı. Kraliyet askerleri tarafından cenaze aracına yerleştirilen Kraliçe II. Elizabeth’in tabutu, daha sonra Buckingham Sarayı’na doğru yola çıktı.

Kraliçe’nin cenazesine eşlik eden kızı Prenses Anne, Kraliçe’yi anmak için bir bildiri yayınlayarak, "Sevgili annemin son yolculuklarında ona eşlik etmek ayrıcalıktı. Bu yolculuklarda pek çok kişinin gösterdiği sevgi ve saygıya tanık olmak hem gurur verici hem de moral vericiydi. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Onun varlığını ve ulusal kimliğimize katkılarını unutmayacağız. Sevgili kardeşim Charles’a Kraliyet vazifelerini sahiplendiği için minnettarım" dedi.

Kraliçe’nin cenazesini karşılamak isteyen halk, Buckingham Sarayı ve etrafında toplanmaya başladı. Yaklaşık 600 binden fazla kişi bir uçuş radarı sitesinden uçağın Londra’ya varışını takip etti. Cenaze Buckingham Sarayı’na vardığında Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve eşi Prenses Catherine, Kraliçe’nin tabutunu Buckingham Sarayı’nda karşılayacak.

9 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe’nin cenazesi geçtiğimiz pazar günü Balmoral ’dan Edinburgh’taki Holyroodhouse Sarayı’na taşınmıştı. Cenaze burada 1 gece kaldıktan sonra dün Aziz Giles Katedrali’ne taşındı. Aziz Giles Katedrali’nde Kraliçe’ye şükran ayini düzenlenerek cenaze halkın ziyaretine açılmıştı.