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Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni 19 Eylül’de yapılacak
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenaze töreninin 19 Eylül’de yapılacağı bildirildi.
Genel 10.09.2022, 20:10
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenaze töreninin 19 Eylül’de yapılacağı bildirildi.
İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth’in dün hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreninin tarihi belli oldu. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe’nin cenaze töreni, yerel saatle 11.00’de Westminster Abbey’de başlayacak. Elizabeth’in naaşı, pazar günü İskoç malikanesinden ayrılarak başkent Edinburgh’a götürülecek. Cenaze, salı günü ise Londra’ya götürülecek ve 19 Eylül’de yapılacak olan cenaze törenine kadar Buckingham Sarayı’nda kalacak.
Cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül, Birleşik Krallık’ta resmi tatil olacak.
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