Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Giles Katedrali’nde tören düzenlendi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesi, dün akşam kaldığı İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki Holyroodhouse Sarayı’ndan Aziz Giles Katedrali’ne taşındı. Katedralde üst düzey siyasetçilerin ve kraliyet ailesi üyelerinin de katılımıyla görkemli bir tören gerçekleşti.

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar ünvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi dün akşam İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki Holyroodhouse Sarayı’ndan Aziz Giles Katedrali’ne taşındı. Katedralde Kraliçe II. Elizabeth için düzenlenen Şükran Günü törenine ülkenin yeni hükümdarı Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, kraliçenin diğer çocukları York Dükü Prens Andrew, Wessex Kontu Prens Edward ve Prenses Anne katıldı. Törende İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon da dahil olmak üzere üst düzey isimler ve kilise yöneticileri konuşma yaptı. Katedralin koro ekibi tarafından dualar okundu. Kraliçenin ölümünden sonra "God Save The King" adıyla yenilenen Milli Marş da çalındı.

Sevenleri kraliçeyi yalnız bırakmadı

Tören vesilesiyle Aziz Giles Katedrali’nin dışında büyük bir kalabalık toplandı. Kraliçenin cenazesinin Holyroodhouse Sarayı’ndan Aziz Giles Katedrali’ne getirilmesini izlemek için birçok kişi bir araya geldi. Cenaze yarın, Kraliçe Elizabeth’in kızı Prenses Anne’nin eşliğinde Londra’ya götürülmeden önce bu gece Aziz Giles Katedrali’nde kalacak. Cenaze burada saygısını sunmak isteyen kişiler için halka gösterilecek.

19 Eylül İngiltere’de resmi tatil olacak

Geçen hafta perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybeden kraliçenin cenazesi, dün Balmoral Kalesi’nden Holyroodhouse Sarayı’na taşınmıştı. Yarın Londra’ya götürülecek olan cenaze, kraliçenin 19 Eylül’de cenaze töreni gerçekleşene kadar Buckingham Sarayı’nda kalacak. Cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 11.00’de Westminster Abbey’de yapılacak. Cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül ise Birleşik Krallık’ta resmi tatil olacak.