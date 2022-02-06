Kraliçe Elizabeth’in tahta çıkışının 70’inci yılı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahta çıkışının 70’inci yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Prens Charles tahta geçtiğinde eşi Camilla’nın kraliçe olarak anılmasını istediğini söyledi.

İngiltere Kraliçesi 95 yaşındaki II. Elizabeth’in 6 Şubat 1952’de tahta çıkışının üzerinden tam 70 yıl geçti. Tahta en uzun kalan İngiltere hükümdarı unvanına sahip Kraliçe, yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Elizabeth mesajında oğlu Prens Charles tahta geçtiğinde Camilla’nın kralın eşi olarak anılmasının içten bir dileği olduğunu söyledi. Kraliçe, "Zamanı geldiğinde ve oğlum Charles kral olduğunda, bana verdiğiniz desteğin aynısını ona ve Camilla’ya vereceğinizi biliyorum" dedi. İngiliz halkına kendisine verdiği destek için teşekkür eden Kraliçe Elizabeth, “Bana sunmaya devam ettiğiniz sadakat ve sevgi için sonsuza kadar minnettarım” ifadesini kullandı.

Camilla Parker Bowles’ın Prens Charles Prenses Diana ile evliyken bir ilişkisi olduğu biliniyordu.

2005 yılında Prens Charles ile evlenen Camilla’nın Charles tahta geçtiğinde Prenses unvanı alması bekleniyordu.