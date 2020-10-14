Kral Şakir, Netflix’te en çok izlenenler arasında
TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SEYREDİLEN ÇİZGİ FİLMİ OLAN GRAFİ2000 YAPIMI KRAL ŞAKİR, NETFLİX TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER KATEGORİSİNDE 2’NCİ OLDU. İZLEYİCİSİ SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTAN ÇİZGİ DİZİ, İLK YERLİ YAPIMI OLDUĞU ULUSLARARASI ÇİZGİ FİLM KANALI CARTOON NETWORK’TE DE TÜRKİYE’NİN YANI SIRA ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİNDEN İZLENEBİLİYOR.
Türkiye’nin en çok seyredilen çizgi filmi olan Grafi2000 yapımı Kral Şakir, Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler kategorisinde 2’nci oldu. İzleyicisi sayısı gün geçtikçe artan çizgi dizi, ilk yerli yapımı olduğu uluslararası çizgi film kanalı Cartoon Network’te de Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden izlenebiliyor.
Cartoon Network’ün (CN) ilk yerli yapımı olan Türkiye’nin en çok izlenen çocuk çizgi dizisi Kral Şakir, Netflix’te en beğenilen diziler arasında yerini aldı. Netflix Türkiye’nin çok izlenen diziler kategorisinde ikinci sırada bulunan Kral Şakir ve arkadaşlarının maceralarının izlenirliği, gün geçtikçe artıyor. Uluslararası çizgi film kanalı CN’de 2016’dan bu yana yayınlanan çizgi dizi, Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan milyonlarca çocuk tarafından izleniyor.
Çocukların ilgisini çeken macera ve espri dolu serüvenleriyle Kral Şakir, Cartoon Network’te yeni sezonuyla ilgiyle takip ediliyor. Kral Şakir ve Fil Necati’nin maceraları, yapımcısı Grafi2000’in, Avrupa menşeli Planeta Junior ile anlaşmasıyla Avrupa kanallarında da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Türk insanının günlük yaşamından kesitler sunan ve ülkemizin örf ve adetlerine, alışkanlıklarına ve değerlerine dokunan konularıyla Kral Şakir ve Fil Necati’nin maceraları bu anlaşmayla Avrupa’dan da izlenebilecek.
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