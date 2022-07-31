KPSS öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi

Eskişehir’de, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde sınav merkezlerine giden yollarda yoğun araç trafiği oluştu.

KPSS 2022 lisans sınavları bugün gerçekleştirilen genel yetenek ve genel kültür testleriyle başladı. Sınav heyecanı yaşayan memur adayları geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. 10.15’te başlayan sınav için girişler, saat 10.00’da sona erdi. Eskişehir’de belirlenen okullarda sınava giren adaylar, hedefleri için sıralardaki yerini aldı. Kentte sabah saatlerinde yoğun araç trafiği oluşurken, sınava yetişmek için 1 saat önce yola çıkan adaylar ve yakınları, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluğu azaltmak için kavşaklarda trafik ekipleri görev aldı. Sınav merkezlerinden biri olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin girişinde oluşan araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.