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KPSS ön lisans oturumu başladı

KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞLADI

Genel 25.10.2020, 10:41
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KPSS ön lisans oturumu başladı

Binlerce ön lisans mezununun katılacağı KPSS ön lisans oturumu saat 10.15’te başladı.

Türkiye genelinde binlerce ön lisans mezunu adayın ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu saat 10.15 itibariyle başladı. Saat 10.00 itibariyle sınav yerlerine alımın kapandığı sınavda adaylar, sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek sınava alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında adaylara okul girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılırken, sınıflarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmaları sağlandı. Sınavda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden oluşan 120 soru yöneltilirken, soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi. Öte yandan okul kapılarının kapanmasına dakikalar kala adayların koşarak geldiği görüldü.

"Çocukluktan beri hayalim"

Sınava girecek olan Mert Korkmaz, "Sınav için geldim. Valla heyecan çok. Çok çalıştım. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Uzun süredir düzenli olarak, planlı programlı çalışıyorum. Bakalım kısmet artık, hayırlısı. Kendi bölümüm Acil İlk Yardım. Çocukluktan beri hayalim sağlık, ambulans. Herkese başarılar. Pandemi sürecinde herkes çok çalıştı, herkes evdeydi. Artık kim başarılıysa göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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