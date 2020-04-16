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Kozan’daki barınağa ölü köpekler çuvalla taşındı iddiası

KOZAN BELEDİYE HAYVAN BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE KÖPEKLERİN BİRBİRİNİ YEDİĞİ İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER SONRASI KOZAN BELEDİYESİ KENDİLERİNE KUMPAS KURULDUĞUNU İDDİA EDEREK KÖPEK BARINAĞINA ÖLÜ KÖPEKLERİN GETİRİP ATILDIĞININ GÜVENLİK KAYITLARINI PAYLAŞTI.

Kozan’daki barınağa ölü köpekler çuvalla taşındı iddiası

KOZAN BELEDİYE HAYVAN BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE KÖPEKLERİN BİRBİRİNİ YEDİĞİ İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER SONRASI KOZAN BELEDİYESİ KENDİLERİNE KUMPAS KURULDUĞUNU İDDİA EDEREK KÖPEK BARINAĞINA ÖLÜ KÖPEKLERİN GETİRİP ATILDIĞININ GÜVENLİK KAYITLARINI PAYLAŞTI.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:22
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Kozan’daki barınağa ölü köpekler çuvalla taşındı iddiası

Kozan Belediyesi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne köpek ölülerinin bir çalışan tarafından el arabasında çuvalla getirilerek kendilerine kumpas kurulduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Belediye, ölü köpekleri çuvalla getirip barınağa atıldığını gösteren güvenlik kayıtlarını delil olarak sundu.

Adana’nın Kozan ilçesinde barınaktaki köpeklerin açlıktan öldüğü yönündeki görüntü ve suçlamaların ardından Kozan Belediyesi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarını paylaşarak kendilerine kumpas kurulduğunu iddia etti. Görüntülerde barınak çalışanı Aytaç Ö. ve yanında bir kişinin el arabası ile çuval içinde köpek ölülerini barınağa taşıdığı görülüyor.

Kozan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan olayla ilgili Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatı ile inceleme başlatıldığı, gerekli video kayıtlarının Kozan Cumhuriyet Savcılığına verilerek suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yaptığı açıklamada, "Olayın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım gibi olmadığı bazı şer çevrelerin barınak üzerinden kumpas kurarak bizleri yıpratma politikası güden bu çevrelerin kumpası yine ellerinde patladı" dedi.

Başkan Özgan, "2011 yılında bizim zamanımızda yapılan barınakta bu güne kadar yüzlerce köpeğe ev sahipliği yaptık. Bugüne kadar hiç bir köpek aç kalmamış, bakımları ve tedavileri yapılmış olup, köpeklerin kısırlaştırılma çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

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