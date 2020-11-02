banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Covid-19 aşısı AB ülkelerine eşit şekilde dağıtılacak
Covid-19 aşısı AB ülkelerine eşit şekilde dağıtılacak
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın görüntüleri paylaşıldı
Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın görüntüleri paylaşıldı
Topraktan daire satışı dönemi kapandı
Topraktan daire satışı dönemi kapandı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı

Kozan’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN GÖK GÜRÜLTÜ SAĞANAK YAĞIŞ ÖNCESİ ŞİMŞEKLER KENTİ AYDINLATTI.

Genel 02.11.2020, 22:03
2
Kozan’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış öncesi şimşekler kenti aydınlattı.

Kozan ilçesinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Yaklaşık 2 saat süren gök gürültülü yağış ve şimşekler, daha sonra yerini sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağışın zaman zaman etkili olacağı belirtildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3