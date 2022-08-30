Kozadan kumaşa ipeğin büyülü dünyası

Osmanlı döneminde Avrupa saraylarını süsleyen Bursa İpeği, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivali” ile yeniden dünya vitrinine çıkıyor.

Tarihi ipek yolunun Anadolu’daki son durağı olan ve Osmanlı döneminde başta Topkapı olmak üzere dünya saraylarını süsleyen ipek halı ve kumaşlar üreten Bursa, yaklaşık 2 asır sonra dünyaca ünlü ipeğiyle yeniden vitrine çıkıyor. 15’inci yüzyılda ipek dokuyan yüzlerce tezgahta günde ortalama 150 kilogram ham ipeğin üretildiği Bursa’da, özellikle Gümrük Birliği’ne girişle birlikte 1991 yılında ipek üzerindeki fonların kaldırılmasıyla fabrikalar bir bir kapandı, kozaları elde kalan köylüler dut ağaçlarını kesti. Türk kültürünün en önemli parçalarından biri olan ipekçilik, tarihin tozlu raflarında yerini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Osmanlı’nın en stratejik ürünü olan ve Avrupa’nın yıllarca vergi bile almadığı Bursa ipeğini yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürüyor. “Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor” projesi çerçevesinde, 2015 yılında “Talimhane” bölgesine BUSMEK bünyesinde “Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi” açan, kırsal bölgelerde koza üretimini destekleyip, ipek üretimi ve halı dokuma atölyeleriyle üretimi destekleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan tanıtım çalışmalarına da hız verdi.

Katıldığı tüm ulusal ve uluslararası fuarlarda Bursa İpeğinin kozadan nihai ürüne dönüşene kadarki serüvenini tanıtılan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 1-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Koza Han ve Orhangazi Parkı’nda ‘Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivali’nin üçüncüsünü düzenliyor. Festival çerçevesinde ipek kültürünü yeni nesillere aktarmak amacıyla, ilk gün Koza Han’da temsili ipek kozası alım satım seremonisi gerçekleştirilecek. Ardından Orhangazi Parkı’nda hazırlanan çadır ve stantlarda ipek ürünler ile ilgili atölye çalışmaları yapılacak. Azerbeycan, Kırgızistan ve KKTC’den gelen sanatçıların da hazır bulunacağı festivalde ipek, keçe, kumaş, takı, halı gibi birçok farklı ürün incelenebilecek. Ayrıca Tayyare Kültür Merkezi’nde yerli ve yabancı sanatçıların ipek kültürü ile alakalı ürünleri sergilenecek.