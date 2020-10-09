Koyunları telef eden kurt kazada telef oldu
GAZİANTEP’İN NURDAĞI İLÇESİNDE BİR MAHALLEDE 3 KOYUNU TELEF EDEN KURT, OLAYDAN BİR SÜRE SONRA ARACIN ÇARPMASI SONUCU TELEF OLDU.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir mahallede 3 koyunu telef eden kurt, olaydan bir süre sonra aracın çarpması sonucu telef oldu.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Karmuslu kırsal mahallesinde yaşayan M.K.’ya ait 3 adet koyun telef edildi. Aynı gece İslahiye-Nurdağı karayolu Karaburçlu Mahallesi Kürt Deresi Çamlık mevkisinde bir kurt araç çarpması sonucu telef olmuş halde bulundu. Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan Mahmut Karamuslu, kurdun leşini fark ederek yetkililere haber verdi. Mahmut Karamuslu, "Mahallemizde bu yada başka kurtlar tarafından bir kaç koyunuz telef edilmişti. İçerisinde benim de koyunlarım vardı. Koyunlarımı telef eden kurt olsa bile bu şekilde görmek beni üzdü. Sonuçta bunlar da can taşıyor" dedi
Karamuslu’nun haber vermesi üzerine fotoğrafları çekilerek inceleme yapılan kurdun vücudunda herhangi bir mermi izine rastlanmazken, hayvanın araç çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.
İncelemelerde ise bulunan kurt türünün bölgede yaygın olarak görülen ve gri kurt olarak bilinen bir tür olduğu, aç kalması nedeniyle yerleşim yerine gelmiş olabileceği belirledi.
İncelemelerin ardından ise hayvanın leşi, boş bir alanda toprağa gömüldü.
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