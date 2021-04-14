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Köylülerin tilkilerle başı dertte

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Otluca köyünü mesken tutarak kümeslere dadanan tilkiler, son bir ayda 60 hayvanı telef etti.

Genel 14.04.2021, 10:28
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Köylülerin tilkilerle başı dertte

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Otluca köyünü mesken tutarak kümeslere dadanan tilkiler, son bir ayda 60 hayvanı telef etti.

İl merkezinden 34 kilometre uzaklıktaki Otluca köyünde yaşayan Halit İhtiyatlıoğlu (70), tilkilerin köye kadar inerek tavuklara saldırdığını dile getirdi. İhtiyatlıoğlu, “Kış mevsiminin sona ermesiyle Hakkari il merkezinden ayrılıp köye yerleşiyoruz. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Beslediğimiz hayvanlarla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Son bir ay içerisinde tilkiler 3 defa kümeslere dadandı. 40 tavuk, 10 hindi ve 10 ördeği telef etti” dedi.
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