Köy yollarına ânında müdahale

İnegöl Belediyesi, kar yağışıyla birlikte kırsal mahallelere ulaşımın aksamaması için çalışmalara başladı. 4 ekip, ilçenin 4 ayrı bölgesinde karla kaplanan yollar temizliyor.

İnegöl’ün uzun süredir beklediği kar yağışı başladı. Kar yağışı merkezde çok etkili olmasa da yüksek kesimlerde kendini hissettirdi. Kış hazırlıklarını daha önce tamamlayan İnegöl Belediyesi, kar yağışıyla birlikte kırsal mahallelere ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalara başladı.

Kuraklık tehlikesinin sıkça dile getirtildiği günlerde yaşanan kar yağışı yüreklere su serperken, karın insan hayatını da olumsuz etkilememesi adına İnegöl Belediyesi 4 ayrı ekiple şehrin 4 ayrı bölgesinde yolları temizlemek için düğmeye bastı. Bir ekip doğu bölgesi köyleri ve Oylat istikametinde kırsal mahallelere ulaşımı sağlayan yolları temizlerken, Boğazova hattında bir ekip, Esenköy hattında ayır bir ekip, Bilecik yolu üzerinde bulunan Sülüklügöl ve civarındaki köyler için ise farklı bir ekip sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Saha ekiplerinden gelen son bilgiye göre şuanda İnegöl’e bağlı tüm kırsal mahallere ulaşım var. Yolu kapanan köy bulunmamakla birlikte ekipler belirlenen hatlar üzerinde kar temizliğini fâsılasız sürdürüyor.