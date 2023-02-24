Köy yaşam merkezi çadıra kuruldu, anne ve çocuklar hayata döndü

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kentte oluşturulan köy yaşam merkeziyle, depremzede anneler ile çocukları hem eğlenirken hem de öğrenme fırsatı buluyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ne kurulan çadır kente destekler sürdürülüyor. Bu çerçevede çadır kente Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce köy yaşam merkezi kuruldu. Depremden etkilenen anneler ve 3-6 yaş arasındaki çocukların günlük vakit geçirmesi adına kurulan merkezde hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı bulunuyor. Anneler el sanatları, Kur’an-ı Kerim okuma, tel kırma, havlu, nakış, kanaviçe gibi etkinliklerle vakit geçirirken; çocuklar ise resim çiziyor, boyama yapıyor, akıl oyunları oynuyor ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

Çadır kentte kurulan köy yaşam merkezi hakkında bilgiler veren Sakarya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ozan Özkaya, Mili Eğitim Bakanlığının ‘Köy Yaşam Merkezi Projesi’ çerçevesinde ve Valilik himayesinde faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Burada yetişkinlere yönelik kurslar açtık. Bununla beraber anneler 3-6 yaş arasındaki çocuklarıyla beraber okul öncesi öğrencileriyle bir araya geliyorlar, buradan hizmet alabiliyorlar. El sanatları, Kur’an-ı Kerim okuma ve diğer alanlarda kurslar verilirken, çocuklar için de burada okul öncesi öğretmenleri tarafından etkinlikler düzenleniyor. Bunları da aynı ortamda yapmış oluyorlar" dedi.

"Birçok faaliyeti gönüllü öğretmenler ve uzmanlar eşliğinde sunmaktayız"

Yapılan köy yaşam merkezinde özellikle okul öncesi eğitimin çok önemsendiğini belirten Özkaya, "Biz de depremzede vatandaşlarımızın okul öncesi çağındaki çocuklarını burada bu hizmetten mahrum kalmaması adına onlara burada gelişimlerine katkı sağlayacak birçok etkinlik ve faaliyeti gönüllü öğretmenler ve uzmanlar eşliğinde sunmaktayız" açıklamasında bulundu.

Köy yaşam merkezinde verilen hizmetin süresi hakkında da bilgi veren Özkaya, herhangi bir zaman sınırının olmadığını ve ne kadar sürmesi gerekiyorsa o kadar süre hizmet verebileceklerini ifade etti. Bunun için de birçok gönüllü öğretmenin olduğunu sözlerine ekleyen Özkaya, verilen hizmete engel olabilecek herhangi bir durum olmadığını kaydetti.

"Öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak için anneleri ile birlikte buraya alıyoruz"

Özkaya, burada verilen hizmette güvenliği ön planda tuttuklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak için anneleri ile birlikte buraya alıyoruz. İletişim bilgilerini alıyoruz, onlara dair herhangi bir hastalık durumu veya sağlıkla ilgili bir problem olabilecekse de bununla ilgili önlemler alıyoruz. Onların burada güvenli şekilde gün boyunca etkinliklere katılmalarını sağlayacak tüm önlemleri alarak faaliyet gösteriyoruz" diye konuştu.

"Onlara ellerimden geldiğince ne öğrenmek isterlerse göstereceğim"

Deprem anından beri depremzedelere fayda sağlamak için bölgeye gelmek istediğini dile getiren Adapazarı Halk Eğitim Merkezi El ve Makine Nakışları Öğretmeni Mürvet Örcü ise, "Arkadaşlara faydalı olmak amacıyla geldim ama gelirken neyle karşılaşacağımı bilmediğim için tedirgin olarak geldim. İnsanlar tel kırmak, nakış yapmak, örgü örmek ister mi acaba diye tedirgin oluyordum. Ama bugün bu durumu görünce çok mutlu oldum. Umarım yarından sonra daha düzenli bir şekilde ilerleyecek. Kayıtlarını ve iletişim bilgilerini aldım. Onlara ellerimden geldiğince ne öğrenmek isterlerse göstereceğim" şeklinde konuştu.

"Çadırlarda veya yolda gördüğüm bayanlarla sohbet ediyorum ve çok olumlu dönüşler alıyorum"

Verilen hizmetler hakkında da bilgiler aktaran Örcü, şu ifadeleri kulandı:

"Tel kırma gösteriyoruz, havlu gösteriyoruz, basit nakış iğneleri ve kanaviçe gösteriyoruz. Mesela lif yaparken veya kaş kol yaparken nasıl yapıldığı göstermek benim amacım. Burada çok iyi şeylerle karşılaştık. Çadırlarda veya yolda gördüğüm bayanlarla sohbet ediyorum ve çok olumlu dönüşler alıyorum. Bir el becerisiyle uğraştıkları için vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Şu an bizden dikiş kursu ve amigurumi talebi oldu. İlerleyen süreç nasıl işleyecek bilmiyorum. Hocalarımız muhakkak yardımcı olacaktır ama ben gidişatı çok beğendim."

Öte yandan köy yaşam merkezlerine kayıtlar sürerken, çadır kentte yaşayan depremzedelerin eğitimlerine devam ediliyor.