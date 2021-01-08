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Köy köy gezip "iyilik dağıtıyorlar"
Kahramanmaraş’ta bir grup genç, köy köy gezerek aldıkları oyuncak ve giysileri çocuklara dağıttı.
Genel 08.01.2021, 10:47
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Kahramanmaraş’ta bir grup genç, köy köy gezerek aldıkları oyuncak ve giysileri çocuklara dağıttı.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Yolderesi ve Doluca mahallelerinde ihtiyaç sahibi çocuklar için harekete geçen gönüllüler, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları hediyeleri çocuklara dağıtarak onları sevindirdiler.Amaçlarının çocukların gönlünü kazanmak olduğunu söyleyen gönüllülerden Şeyma Nur Fırtına, “Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor. Onları bir nebze de mutlu edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Hayırseverlerimizin desteğiyle projelerimize devam edeceğiz. İyiliğin kazanması için elimizden geleni yapacağız. Bu projede yanımızda olarak yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.
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