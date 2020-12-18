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Köy derneği ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yaptı
Bursa’da köy derneği zor durumda olan ailere kolilerle gıda yardımında bulundu.
Genel 18.12.2020, 12:45
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Bursa’da köy derneği zor durumda olan ailere kolilerle gıda yardımında bulundu.
Keles ilçesinde Düvenli Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği, korona virüs sebebiyle çalışamayan veya işten çıkartılan zor durumdaki aileleri tek tek tespit edip, onlara kolilerle gıda yardımında bulundu. Hazırladıkları gıda kolilerini tespit ettikleri ailelerin evlerinin önüne bırakan dernek üyeleri, yaptıkları davranışla herkesin takdirini kazandı.Yaptıkları yardımlarla alakalı açıklama yapan DÜVENDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Aydoğan, "Biz dernek olarak alan el ile veren eli buluşturmak istedik. Hayırsever vatandaşların yaptığı yardımlarla aldığımız gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Yaptığımız yardımlarla ihtiyacı olan aileleri sevindirmiş olduk. Bunun yanında salgından dolayı uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla mağduriyet yaşayan öğrencilerimize tablet ve internet desteği sağladık" dedi.
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