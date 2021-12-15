Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa ülkelerini yeni önlemler almaya zorladı

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, omicron varyantı "daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda" yayılıyor ve yakında delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak.

Örgütten dün yapılan açıklamada, omicron varyantının "zirve yapmasına" sadece "haftalar kaldığı", hükümetlerin ve diğer kurumların çabalarını "iki, üç ve dört" kez artırması gerektiği bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, omicron varyantının ortaya çıkışıyla bazı ülkelerin tüm yetişkin nüfusları için hatırlatma dozuna başlamasına ise tepki gösterdi.

Hatırlatma dozunun bu varyanta karşı etkinliği konusunda kanıt olmadığının altını çizen Ghebreyesus, bu tür programların aşı eşitsizliğini artırmasından endişe duyduklarını ifade etti.

DSÖ'den gelen bu uyarılara rağmen Avrupa'da İsviçre, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülke hatırlatma dozuna başlama kararı aldı.

Omicron varyantının hızla yayılması Avrupa'da pek çok ülkeyi yeni önlemler almaya zorlarken ülkelere giriş ve çıkışlar zorlaştırıldı.

İsviçre

Kovid-19'un omicron varyantının görüldüğü İsviçre'de yeni kısıtlamalar getirildi.

Buna göre, ülkeye giriş yapacak olan aşılı veya aşısız herkes giriş formunu doldurmak ve test yaptırmak zorunda.

Ayrıca yine aşılı ve aşısız herkes İsviçre’ye giriş yaptıktan sonraki 4'üncü günden 7'nci güne kadar yeniden bir test yaptırarak bağlı bulundukları kanton yetkililerine test sonucunu bildirmek zorunda.

İsviçre'de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatları düzenleyen Swissmedic, 16 yaş üzeri kişilere 3'üncü doz Kovid-19 hatırlatma dozu için onay verdi.

Ülkede geçen hafta günde 10 binler civarında seyreden vaka sayıları bu hafta 5 bin civarına düşerken bunların yüzde 2,5'inin omicron varyantı olduğu tespit edildi.

Almanya omicron varyantını hatırlatıcı aşıyla önlemeye çalışıyor. Ülkede yıl sonuna kadar 30 milyon hatırlatma aşısının yapılması hedefleniyor.

Omicron varyantının engellenmesi için insanların toplandığı yerlerde 2g (aşılı veya iyileşmiş olma) veya 2g plus (aşılanmış veya iyileşmişe ilave olarak test) kuralı uygulanıyor.

Hatırlatıcı dozu teşvik etmek için birçok eyalette 3'üncü doz aşı olanlarda Kovid-19 negatif test sonucu istenmiyor. Vakalar arttığında eyaletlerin daha sert tedbirleri alma imkanı bulunuyor.

Almanya’da görülen omicron vaka sayısı 80 civarında.

İngiltere

İngiltere'de parlamento, hızla yayılan omicron varyantıyla mücadele kapsamında aşı pasaportu dahil bir dizi kısıtlamayı hayata geçirdi.

Düzenleme kapsamında tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takılması ve gece kulüpleri gibi mekanlara girişlerde aşı veya test durumunu içeren belge gösterilmesi zorunlu oldu.

Aşı pasaportu, 500'den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar, 4 binden fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10 binden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak. En az 2 doz aşı olanlar veya negatif test sonucu gösterebilenler bu yerlere girebilecek.

Ayrıca sağlık çalışanlarının nisan ayından itibaren aşı yaptırmasına ilişkin düzenleme de yasalaştı.

Pazartesinden itibaren evden çalışma uygulamasına yeniden geçilen ülkede, omicron varyantı vakalarının ay sonuna kadar 1 milyonu geçebileceği açıklandı.

Omicron’un etkisiyle hatırlatıcı doz randevularının tüm yetişkinlere açılmasının ardından hastaneler ve aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ülkede, ilk kez 27 Kasım’da görülen omicron varyantı vakalarının hızla artmasının ardından alarm seviyesi pazar 3'ten 4'e yükseltilmişti.

Uzmanlar da omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Fransa

Fransa’da omicron varyantına bağlı 133 vaka tespit edildi.

Ülkede omicron varyantına ve vaka sayılarındaki artışa karşı bazı önlemleri alındı.

Fransa'da bugünden itibaren 5-11 yaş grubunda sağlık açısından "riskli" olarak değerlendirilen çocuklar Kovid-19'a karşı aşılanabilecek.

10 Aralık'ta gece kulüpleri 1 aylığına kapatıldı.

İtalya

Son haftalarda vakaların artış eğilimi gösterdiği İtalya’da hükümet, dün çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle salgınla mücadele kapsamında yürürlükteki OHAL’i 31 Mart 2022'ye kadar uzattı.

Ülkede son 24 saatte 20 bini aşkın vaka kaydedilirken 27 omicron vakası tespit edildi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, OHAL kapsamında imzaladığı ayrı bir kararnameyle, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden geleceklere yönelik yeni tedbirler getirdi.

Buna göre, AB'den gelecek Kovid-19 aşısı yaptırmış kişilere İtalya'ya yolcuklarından önce "negatif" test sonucu gösterme zorunluluğu getirildi. Yine Avrupa’dan gelecek ancak hiç aşı yaptırmamış olanlar ise "negatif" sonuçlu test zorunluluğuna ek olarak; İtalya'ya girdiği günden itibaren 5 gün karantinada kalacak.

AB’den gelecek kişiler için hızlı testlerin 24 saat içinde yapılmış olması, moleküler test olması durumunda ise son 48 saatte yapılmış olması şartı da getirildi.

Söz konusu uygulama, 16 Aralık'ta başlayacak ve 31 Ocak 2022'ye kadar sürecek.

İtalya, omicron sebebiyle Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'ye 26 Kasım'da getirdiği seyahat yasaklarının süresini 31 Ocak 2022'ye kadar uzattı.

İspanya

İspanya'da Kovid-19'un omicron varyantı ilk kez 29 Kasım'da tespit edilirken İspanya Sağlık Bakanlığının son verilerine göre bu varyantın görüldüğü 49 vaka bulunuyor.

Bakanlık, bu vakalardan sadece 17'sinin Afrika'nın güneyindeki ülkelerden gelen yolcular olduğunu açıkladı.

İspanya, mevcut durumda Afrika'nın güneyindeki 9 ülkeden gelen yolcular için 10 günlük karantina şartı uyguluyor.

Diğer yandan ülkede Kovid-19'da yeni vaka sayılarında yüksek artışlar devam ediyor. Bakanlık son 24 saatte 26 binden fazla yeni vaka tespit edildiğini ve 58 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede 5-11 yaşlarındaki çocukların Kovid-19 aşılamasına da 14 Aralık itibarıyla başlandı. Nüfusun yüzde 79'unda Kovid-19 ikinci aşılama süreci tamamlanırken yaklaşık bir aydır 60 yaş üstüne başlanan 3. dozların 40 yaşına kadar olanları da kapsaması tartışılıyor.

Ülkedeki 17 özerk yönetimde Kovid-19 önlemleri ayrı ayrı yerel yönetimlerin kararlarına göre uygulansa da genel anlamda büyük kısıtlamalar yapılmıyor.

Avusturya

Avusturya'da Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde 59 omicron vakası tespit edildi.

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, yaptığı açıklamada, omicronun deltadan daha hızlı yayıldığını ancak bugüne kadar tespit edilen vakalarda hastalığın seyrinin hafif geçtiğini ifade etti.

Ülkede omicron varyantının yayılmasını önlemek için temaslı kişilere yönelik daha katı bir karantina süreci uygulanıyor.

Buna göre aşılı aşısız fark etmeksizin temaslı kişiler 14 gün süresince karantinaya girmek zorunda. Delta varyantında temaslı kişiler için karantina süresi 10 gün olurken 5'inci gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantinadan çıkmak mümkündü.

Belçika

Omicron varyantının ilk kez Güney Afrika'da tespit edilmesinden sonra Avrupa'daki ilk omicron kaynaklı vaka Belçika'da kayıtlara geçti. Belçika'da 26 Kasım'da omicron varyantının tespitinin ardından bu varyantın hızla yayıldığı bildirildi.

Belçika'da 14 Aralık itibarıyla günlük vakaların yüzde 3'ünün omicron kaynaklı olduğu belirtiliyor. Bu da günlük 13 binin üzerinde vaka içinde 400 omicron vakasına tekabül ediyor.

Belçika sağlık yetkilileri, omicronun ocak sonuna doğru deltayı geçerek ülkedeki baskın varyant olacağını tahmin ediyor.

Yeni varyantın tespit edilmesinden sonra ülkede ilave önlem alınmadı. Sonbaharın gelmesiyle artan vakalara karşı kasım ayında sıkılaştırılan tedbirlere yenileri eklenmedi.

Belçika hükümeti, ülkede aşılamaların artmasını, tam aşılıların da üçüncü dozları yaptırmasını istiyor. Bu amaçla yıl bitmeden üçüncü dozlar için yeni bir kampanyanın başlatılması bekleniyor.

Hükümetin ayrıca aşılamaların halkın geneline zorunlu kılınması fikrini gündemine aldığı, bununla ilgili gelecek hafta hükümet içinde görüşmelerin yapılacağı belirtiliyor. Belçika'da Kovid-19 aşısı 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için zorunlu olacak.

Bulgaristan

Bulgaristan’da omicron vakası tespit edilmedi.

Ülkenin yeni koalisyon hükümetinin Başbakanı Kiril Petkov, salgınında yeni dalgaya karşı ekonomiyi kapatmak zorunda kalmamak için aşılama kampanyasının ön planda olacağını vurguladı.

​​​​​​​Hollanda

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle getirilen 'kısmi kapanma' 1 ay uzatıldı.

Hollanda'da geçici hükümet, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları sebebiyle yürürlüğe koyduğu 3 haftalık "kısmi kapanmanın" omicron varyantının yayılımının önüne geçebilmek için 1 ay uzatılarak 14 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

Ülkede 28 Kasım’da başlayan ve 14 Ocak'a kadar uzatılan tedbirlere göre mağaza ve dükkanlar akşam saat 17.00’den itibaren kapatılacak.

Kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler ise 05.00 ila 20.00 saatlerinde açık kalabilecek.

Omicron varyantının yeni bir dalgaya sebep olacağını düşünen hükümet 18 yaşın üstündeki herkese 3. doz aşının ocak sonuna doğru yapılabileceğini belirtti.

Ülkede ilk omicron varyantı Güney Afrika'dan 26 Kasım'da dönen 624 yolcudan 18'inde rastlandı.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), ülkede bugüne kadar tespit edilebilen omicron varyantını taşıyanların sayısının 105 olduğunu aktardı.

Yunanistan

Yunanistan omicron varyantına karşı herhangi ilave tedbir almazken ülkede 5 omicron varyantı tespit edildi.

Danimarka

Günlük vaka sayılarının 10 bin civarında seyrettiği Danimarka'da 22 Kasım'dan bu yana 3 bin 437 omicron vakası tespit edildi.

Ülkede, omicronun bu hafta içinde baskın varyant olması bekleniyor. Omicronu kontrol altına almak için 40 yaş üzeri yetişkinlere 3'üncü doz aşı (hatırlatma dozu) uygulanması kararı alındı.

Norveç

Norveç'te son günlerde rekor sayıda vaka ve hastaneye yatış kaydedildi.

Norveçli yetkililer ülkede durumun ciddi olduğunu, mevcut tedbirlerin yetersiz kalması durumunda omicronun gelecek üç hafta içinde günde 90 bin ila 300 bin kişiye bulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Pazartesi 472'si başkent Oslo'da olmak üzere, 958 omicron vakası bildirildi.

Ülkede restoran ve barlarda alkol servisi yapılması yasaklanırken halkın evden çalışması çağrısı yapıldı.

- Macaristan

Macaristan’da omicron varyantı 13 Aralık’ta 2 kişide tespit edildi. Ülkede omicrona karşı herhangi bir önlem alınmadı.