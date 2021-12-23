banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolarda sert düşüş sürüyor!
Dolarda sert düşüş sürüyor!
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!
Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!

Kovid-19 aşılarının nem ve ısısını takip eden cihaz geliştirdiler

Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent'te girişimci çift tarafından devlet desteğiyle yerli olarak üretilen bir cihazla Kovid-19 aşılarının saklandığı dolaplar başta olmak üzere hastane, soğuk hava depoları gibi alanlarda nem ve ısı takip edilebiliyor.

Genel 23.12.2021, 13:25 23.12.2021, 13:38
Kovid-19 aşılarının nem ve ısısını takip eden cihaz geliştirdiler

ERZURUM (AA) - ATA Teknokent ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliği ile bilişim ve teknoloji alanında girişimlerin desteklenmesi amacıyla 2016'da düzenlenen "TEKNO GP 2" proje yarışmasında birinci olan makine mühendisi Ahmet Yusuf Güler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) "Ar-Ge" ve "İnovasyon" desteği aldı.

Aldığı desteklerle ATA Teknokent'te firma kuran Güler, burada eşi Hatice Kalaycı Güler ile çalışmalara başlayarak, sıcaklık ve nem takip cihazı üretti. Genç çiftin ürettiği cihaz şimdi başta şehir hastaneleri ve eczaneler olmak üzere birçok alanda sıcaklık ve nem takibinde kullanılıyor.

Firma yöneticilerinden endüstri mühendisi Hatice Kalaycı Güler, AA muhabirine, KOSGEB ve Ata Teknokent'in desteğini alarak yerli cihaz üretmeye başladıklarını söyledi.

Teknokent'te şimdilik sıcaklık ve nem takip cihazları, seviye ölçerler, kamera takip sistemleri, özel yazılımlar ve elektronik tasarımlar yaptıklarını ifade eden Güler, bu cihazların temelinde ise yine kendilerinin ürettiği işletim sisteminin bulunduğunu ve bunun sayesinde tüm ürettikleri cihazları uzaktan yönetip, takip ve kontrolünü yapabildiklerini aktardı.

"Yerli üretime destek olmuş olduk"

Güler, ayrıca Atatürk Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki hocaların projelerini hayata geçirmede destek olduklarını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının korunması için de çalışma yaptıklarına dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Son dönemde Kovid-19 nedeniyle yaşamış olduğumuz aşı krizi vardı. Biz de bir sıcaklık ve nem takip cihazı ürettik. Bunları aşı dolaplarımızın takibinde de kullandık. Bu yönde ülkemize yerli üretime destek olmuş olduk. Şu anda şehir hastanelerinden eczanelere, soğuk hava depoları ile seraların sıcaklık ve nem takibine kadar birçok yerde bu ürünlerimiz kullanılmaktadır. 10 şehir hastanesinde ürünümüz kullanılıyor ama bütün illerdeki birçok eczanelerde cihazımız bulunmaktadır."

"Doğu'dan bir şeyler çıkıyor, bunu da göstermek istedik, yerli üretim olabiliyormuş"

Tedarikçilerin yurt dışındaki bir firmaya ulaşıp da kendi yazılım talebini iletemediğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bizim müşterilerimiz ürettiğimiz cihaz sayesinde sıcaklık ve nem takibini evlerinden, cep telefonlarından ve bilgisayarlarından takip edip raporlama yapabiliyor. Maliyet olarak da şu anda Türkiye'de bu ürünü en düşük fiyata satan firmalardan biri biziz, kaliteli olmamıza rağmen. Bunlar da bize avantaj sağlamaktadır. Doğu Anadolu'da bu başarıyı elde etmenin sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Devletimiz, ATA Teknokent ve KOSGEB destekleriyle bu günlere geldik. Onlara teşekkür ediyoruz.

Doğu'dan bir şeyler çıkıyor, bunu da göstermek istedik, yerli üretim olabiliyormuş. Devletimiz bize ışık oldu. Bu ışık sayesinde şu anda birçok özel kuruluşa, devlet kurumlarına hizmet vermekteyiz. Bunu yerli üretimle sağlıyoruz. Katma değerimizi artırmaya çalışıyoruz."

#Teknoloji
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8