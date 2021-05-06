banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Gaziantep için skandal ifadeler!
Gaziantep için skandal ifadeler!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!

Kosova’ya Türkiye’den Ramazan desteği

Türk yardımseverler "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla Kosova’nın Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Genel 06.05.2021, 11:05
Kosova’ya Türkiye’den Ramazan desteği

Türk yardımseverler "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla Kosova’nın Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı organizasyonuyla Balkanlar’da Ramazan yardım çalışmalarına devam ediyor. Türk yardımseverler tarafından, ülkede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıldı. Başta Türkiye olmak üzere 30 ülke ve 100’den fazla bölgede Ramazan çalışmaları gerçekleştiren dernek 10 bini Türkiye’de olmak üzere 25 bin aileye gıda kumanyası ulaştırmayı hedefliyor.

25 bin aileye Ramazan kumanyası

Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde yaşayan 420 Müslüman aileye gıda kumanyası dağıtımı yapılırken başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede ise 25 bin aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu