Kosovalı esnaftan depremzedelere 100 bin euro’nun üzerinde bağış

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından Kosovalı esnaf ve halk, 101 bin 994 euro para toplayarak AFAD’a bağışladı.

Kosova halkı ve esnafı, Türkiye’deki depremzedeler için yardım topladı. Depremin meydana geldiği 6 Şubat’ta Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği ile Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) girişimiyle açılan banka hesabına; Prizren’deki iş adamları, vatandaşlar ve küçük esnafın desteğiyle 15 günde toplam 101 bin 994 euro yatırıldı.

Esnaf İşadamları ve Esnaflar Derneği Başkanı Varis Ceylan, toplanan yardım parasını AFAD’a bağışladı. Bankadaki işlemlerin ardından açıklamada bulunan Ceylan, "Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti zorlu bir süreçten geçiyor. Bizler de Kosova halkı olarak yanlarında olmak niyetiyle KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka’nın inisiyatifiyle depremin meydana geldiği aynı gün bir hesap açtık. Bu bağış kampanyasını sonlandırmadık. Bugüne kadar toplanan bu parayı AFAD’a transfer ettik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Türkiye’nin her zaman Kosova’nın yanında olan bir devlet olduğunu söyleyen Damka, "İster zor gününde, ister kötü gününde olsun her zaman destek olan bir ülkedir. Kosova vatandaşları Türk, Arnavut, Boşnak ve Roman demeden destekte bulundular. Tüm esnaf, iş insanları ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. Damka, ayrıca bağış kampanyasının aynı hesaptan devam edeceğini söyledi.