- Kosovalı ekip, depremin 9’uncu gününde 3 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Hatay’a gelen Kosovalı arama-kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde 3 yaşındaki 1 çocuğu enkaz altından sağ çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 9’uncu günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem felaketinin ardından sahadaki çalışmalara destek amacıyla Kosova’dan Hatay’a gelen Kosova Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, depremin 9’uncu gününde Antakya’ da 3 yaşındaki 1 kız çocuğunu enkaz altından sağ çıkardı.

Kosova Arama ve Kurtarma Derneği, dün 26 yaşında bir genci enkazdan yaralı olarak kurtarmıştı. Bölgede bulunan Kosovalı askerler ise, bugüne kadar 4 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Kaynak: İHA