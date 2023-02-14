Kosovalı ekip, depremin 9’uncu gününde 3 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Hatay’a gelen Kosovalı arama kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde 3 yaşındaki çocuğu enkaz altından sağ çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 9’uncu günde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem felaketinin ardından sahadaki çalışmalara destek amacıyla Kosova’dan Hatay’a gelen Kosova Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, depremin 9’uncu gününde Antakya’da 3 yaşındaki 1 kız çocuğunu enkaz altından sağ çıkardı.

Kosova Arama ve Kurtarma Derneği, dün 26 yaşında bir genci enkazdan yaralı olarak kurtarmıştı. Bölgede bulunan Kosovalı askerler ise, bugüne kadar 4 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.