Kosova’dan, patlamada yaralanan 4 kişinin tedavisi için Türkiye’ye talep

Kosova’nın güneydoğusunda bir restoranda meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 44’e yükselirken, ağır yaralı 4 kişinin tedavisine Türkiye’de devam edilmesi için Türk yetkili makamlarına talepte bulunuldu.

Kosova’nın güneydoğusunda yer alan Ferizovik şehrindeki bir restoranda gaz tüpü patlamıştı. Ferizovik Polis Sözcüsü Qazim Reka, ilk belirlemelere göre patlamada 41 kişinin yaralandığını daha sonra yaralı sayısının 44’e yükseldiğini doğruladı.

Ferizovik Belediye Başkanı Agim Aliu, patlamada ağır yaralanan 4 kişinin Türkiye’deki hastanelerde tedavi işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması için gayret gösterdiklerini açıkladı. Ferizovik Belediyesi’nin, Kosova Sağlık Bakanlığı ve Kosova Üniversite Klinikleri Hastane Hizmetleri merkezi ile irtibat kurduğunu açıklayan Aliu, doktorların tavsiyeleri üzerine ağır yaralıların tedavisine Türkiye’de devam edilmesi için Kosova’daki Türk Büyükelçiliği’ne talepte bulunduklarını söyledi. Yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini belirten Aliu, "Bugün onlarca vatandaşı yaralayan patlama nedeniyle üzgünüz” dedi. Aliu ayrıca, Ferizovik doktor ve hemşireleri ile çevre belediyelerden gelen teknik personelin, Kosova Polisinin, itfaiyecilerin hızlı müdahalesinin trajedinin yayılmasını durdurduğunu vurguladı.