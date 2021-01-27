Kosova’da Türk Ticaret Odası ile işbirliği anlaşması

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova-Türkiye Ticaret Odası (KTTO) arasında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Kosova’da istihdamın artması, gençlere mesleki eğitim verilmesini amaçlayan ve birçok alanda daha yarar sağlayacak olan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova - Türkiye Ticaret Odası (KTTO) arasında İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan ile Priştine merkezli KTTO Başkanı Abdurrahman Balkız tarafından imza atıldı. Priştine’de düzenlenen imza töreni, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ve KTTO yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. İmzalanan anlaşmanın önemine vurgu yapılan törende, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından KTTO Başkanı Balkız’a plaket verildi.

Hatıra fotoğrafının çektirildiği törenin ardından kameralar karşına çıkan KTTO Başkanı Abdurrahman Balkız, imzalanan anlaşmayla birlikte Kosova’da istihdama destek verilmek üzere anlaşma içerisinde maddelerin yer aldığını hatırlattı. Özellikle mesleki eğitimde ve stajlar konusunda KTTO üyelerinin sağlayacağı imkanlarla tüm Kosova gençlerini bu eğitimlerden faydalanması ve stajlara katılmaya davet eden Balkız, “Bu anlaşma aynı zamanda Türkiye’deki yatırımcıların Kosova’da, Kosova’daki yatırımcıların da Türkiye’de yeni iş alanları veya işbirliklerinin gelişmesine imkan sağlayacak. Biz bu anlamda hem Bakanlıkla hem de Odamız kanalıyla koordinasyon içerisinde bulunup, yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.

KTTO Başkanı Abdurrahman Balkız bu tür anlaşmaların, her zaman ilişkileri hem taze hem de dinamik tuttuğuna vurgu yaptı.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan da, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı olarak bu anlaşmanın, Bakanlık ile KTTO arasında işbirliğin başlangıcını teşkil ettiğini belirterek, çalışma gruplarının anlaşmanın detayları konusunda çalışacaklarını duyurdu. Anlaşmanın sunduğu alanlarda buradaki yatırımcıları göz önünde bulundurarak Kosova’da ihtiyaç duyulan alanlarda gençlere bir fırsat sunulacağını hatırlatan Bakan Kervan, “ilk defa KTTO ile birlikte Kosova kurumları ile böyle bir anlaşma imzalandı. Bizler için önemli olan gençlerin bu anlaşmanın sağlayacağı faydalardan yararlanması. Türkiye’den çok sayıda yatırımcı, işadamı Kosova’da değişik alanlarda mevcut. Diğer taraftan da Kosova’da bir sürü gencimiz üniversite mezunu fakat sokaklarda dolaşıyor. Bu staj onlar için istihdam oluşturmakta. İleriye yönelik kendilerine bir gelecek için fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Umarım gelecekte sadece mesleki eğitim ve stajlar değil, diğer alanlarda da işbirliğimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.