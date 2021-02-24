Kosova’da Mehmetçik’ten engelli çocuk bakım merkezine yardım

Kosova’daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Ştime şehrinde bulunan Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuk Bakım Merkezi’ne tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

Kosova’da NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Ştime şehrinde bulunan Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuk Bakım Merkezi’ndeki ihtiyaç sahibi 2 çocuğa tekerlekli sandalye yardımı yaptı. Projenin, tamamen Türkiye tarafından finanse edildiği bildirildi.

Prizren kentinde konuşlu Türk askerleri tarafından konuya ilişkin bir bildiri dağıldı. Bildiride, “Türk Temsil Heyeti Başkanlığı olarak, Kosova’nın her bölgesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmak ve Kosova ile yüzyıllardır süren kardeşlik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için projelerimize devam etmekten mutluluk duyacağız” ifadesine yer verildi.

Kosova’da görev yapan Mehmetçik, 1999 yılından bu yana eğitim ve sağlık alanlarında hayata geçirdiği çok sayıda proje ile ülkeye destek sağladı.