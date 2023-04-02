Kosova’da eski Cumhurbaşkanı Thaçi için destek gösterisi

Kosova’nın başkenti Priştine’de bir araya gelen yüzlerce kişi yarın hakkındaki savaş suçları davası nedeniyle mahkemeye çıkacak olan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi için destek gösterisi düzenledi.

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) Sırbistan’a karşı verdiği 1998-1999 yıllarındaki bağımsızlık savaşında savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılanıyordu. Yarın Hollanda’nın Lahey kentinde Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi bünyesinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak olan Thaçi için Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Nona Tereza caddesinde destek gösterisi düzenlendi. TSİ 15.00’de başlayan gösteri Thaçi’nin uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve "Özgürlüğün bir adı var" grubunun girişimiyle düzenlendi. "Adelet için yürüyoruz" isminin verildiği destek gösterisine PDK’nın mevcut Genel Başkanı Memli Krasniçi, siyasi temsilciler ile yüzlerce kişi katıldı. Krasniçi, burada yaptığı konuşmada Thaçi ve tutuklu bulunan diğer siyasilerin bir an önce serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi. Kosova’nın farklı şehirlerinden ücretsiz otobüslerin kaldırıldığı gösteride, ellerinde "Özgürlüğün adı var" dövizleri açan göstericiler, sık sık Thaçi ve arkadaşlarının serbest bırakılmaları için sloganlar attı.

Kosova’daki Sırplara karşı “sistematik saldırılar” düzenlemekle de suçlanıyor

Kosova’nın Sırbistan’dan bağımsız olması için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu’nun lideri olan Thaçi hakkında, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi bünyesindeki Kosova Özel Mahkemesi tarafından 2020 yılında hazırlanan savaş suçları iddianamesi kabul edilmişti. Thaçi, 5 Kasım 2020 tarihinde görevinden istifa ederek Lahey’e gitmiş ve 6 Kasım’da aralarında eski meclis başkanları Kadri Veseli, Yakup Krasniçi ve eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanlarından Recep Selimi’yle beraber gözaltına alınarak Lahey’deki tutukevine konulmuştu. Lahey’de bulunan özel savcılık, Thaçi ve diğer 3 kişi hakkında hazırlanan iddianamede 1998-1999 yılları arasında süren savaşta 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürmüş, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.