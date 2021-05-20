Kosova’da, 19 Mayıs kutlaması

Kosova’da, korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları düzenlendi.

Kosova’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde düzenlendi. Kosova’da düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarının adresi ise, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde yaklaşık 70 yıla aşkın faaliyet gösteren Türk derneklerinden "Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği" oldu. Dernek binasında konser ve şiirlerden oluşan kültür sanat programı ile düzenlenen kutlama, katılımcılarının beğenesini topladı.

Kutlama programında, Milli mücadele destanın ilk sayfasının yazıldığı ve istiklal ruhunu taşıyan 19 Mayıs Bayramı’nın önemi hakkında yapılan açılış konuşmanın ardından Kosova’da bir siyasi parti olan Yenilikçi Türk Hareket Partisi’nin Başkanı Ertan Simitçi yaptığı açıklamada, Kosova’da 19 Mayıs’ın Türk toplumu tarafından kutlandığını hatırlatarak, son 2 yıldır kutlamaların Covid-19 salgınının gölgesinde gerçekleştiğini belirtti. Simitçi, "19 Mayıs Bayramı’nın Kosova’da bu yıl yalnızca Doğru Yol Derneği tarafından kutlanmış olması, bu derneğin köklü bir dernek olmasından ileri gelmektedir. Bu güzel geleneğin gençlerimiz tarafından devam edeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

Prizren Belediyesi Kültür Ekonomik Kalkınma ve Turizm Müdürü Sevil Kazaz yaptığı açıklamada, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, bu tarz kutlamaların en kısa zamanda daha büyük alanlarda ve daha geniş bir kitleye hitap etmesi temennisinde bulundu. Kazaz, "Umarım salgını atlatıp, güzel günlerimizde hep birlikte oluruz" dedi.

Açıklamaların ardından Doğru Yol Derneği Başkanı ve şef Nevzat Şundo’nun yönetiminde Atatürk’ün sevdiği şarkılar icar edilirken, “Kırmızı Gül’ün Alı Var", “Dayler Dayler” gibi türküler, katılımcılara güzel anlar yaşattı. Ayrıca kutlamada okunan Atatürk ve 19 Mayıs konulu şiirler, kutlama programını renklendirdi.