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Kosova yeni yılı havai fişeklerle karşıladı
Korona virüs salgını nedeniyle yılbaşı kutlamalarının iptal edildiği Kosova’da halk 2021’i kendi ateşlediği havai fişeklerle karşıladı.
Genel 01.01.2021, 13:23
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Korona virüs salgını nedeniyle yılbaşı kutlamalarının iptal edildiği Kosova’da halk 2021’i kendi ateşlediği havai fişeklerle karşıladı.Dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Kosova’da da geleneksel yılbaşı kutlamaları iptal edilmişti. Salgının yayılmasını durdurmak için alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede halk yeni yılı evde kutladı. Ancak saatler gece yarısını gösterirken halk, çeşitli bölgelerde havai fişek ve maytap patlattı. Dakikalarca süren havai fişek gösterileri, başkent Priştine’deki gökyüzünü aydınlattı. Renkli görüntülere sahne olan havai fişekler, yeni yıla yönelik gerçekleştirilen tek gösteri oldu.
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