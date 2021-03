Kosova Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te Kosova’nın büyükelçilik açması, Ankara’da sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi.

İsrail’in işgalindeki Kudüs’te büyükelçilik açılmasına tepki gösteren sivil toplum kuruluşları, Ankara’daki Kosova Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Grup adına bir açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Mustafa Sinan, mazlum insanların sesini duyurmak için bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bütün ülkelerde kaos oluşturulup, Müslümanların zor durumda olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti sarf eden bir atmosfer içerisinde yaşıyoruz ne yazık ki. Bu atmosferde Müslümanlar çok zor durumdadır. Ve bu kaosu çoğaltabilmek için birçok organizasyon yapıyorlar. Bu organizasyonu yapanlar ne yazık ki küresel güçler. Bizler bir araya gelerek, Ankara’daki ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları olarak burada yapılan bir yanlışlığı dile getireceğiz. Bütün zalimlerin ve mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Siyonist rejimin işgal ettiği Kudüs’teki kutsal mekan olan yerlerde kendi ideolojilerine ait insanların, yerleri zorla gasp edilen yerlerde siyonistler dünyadaki bütün elçilikleri buraya getirmeye çalışıyorlar. Bizler bunun yanlış olduğunu dile getireceğiz ve bundan sonraki Kosova hükümetinin de bu yanlıştan geri döneceğine inanarak oradaki kardeşlerimize de bir uyarı mesajı ileteceğiz” dedi.

“Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinde yeni bir hamle yapmak için hazırlanıyor”

Memur-Sen İl Başkanı Zahit Şahin ise özgürlüğün Kudüs’ün hakkı olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için eylemlerine devam edeceklerini belirterek, “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto ediyoruz. İnsanlık tarihinin en kanlı dönemindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinde yeni bir hamle yapmak için hazırlanıyor. Bunu gören, tarihi gerçekleri bilen, dünyadan bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere bugün buradayız. Kudüs’ü işgal eden İsrail’e, İsrail’e destek veren ABD be bunlara sessiz kalanların hedefi de niyeti de bellidir. Özgürlük Kudüs’ün hakkıdır. Bizler Kudüs’ün iradesini yansıtmak için buradayız. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Eğer insanı özgürleştirecek söz söyleyebileceksek, müstebik iktidarlar yerle yeksan olur. Tam da bu yüzden özgür Kudüs diyoruz. Tam da bu yüzden kahrolsun Siyonizm diyoruz. Tam da bu yüzden bağımsız Filistin diyoruz. ABD tarafından sözde barış planını kabul etmiyoruz. Bu sözde plan İsrail için zulme destek, Filistin için ölüm demektir” diye konuştu.

“İnsanlığın vicdanında ve tarihte kara bir leke”

İnanç Özgürlüğü Platformu adına konuşan Zeynel Abidin Özkan da, bütün mazlum insanların Siyonist İsrail çetesi ve onun hizmetlisi olan İngiltere ve ABD tahakkümünden kurtularak hür ve bağımsız yaşamasını temenni ettiklerini söyleyerek, “Tüm dünyada ve aynı zamanda Kosova’daki ihtilaflı meseleleri kendileri için büyük bir fırsata çeviren Siyonist İsrail ve avaneleri, yerli işbirlikçileri çabaları ile Kosova’da iktidar boşluğu oluşturarak fırsattan istifade edip Kudüs’te Kosova’nın büyükelçiliğini açtırmışlardır. Bizler nasıl ki Kosova bağımsızlık savaşında canımız pahasına Kosova’ya sahip çıktıysak, bugün ve her zaman olduğu gibi işgal altındaki Filistin’e sahip çıkıyor ve Siyonist işgalciler başta Kudüs olmak üzere bu toprakları terk edene kadar mücadelemizi devam ettireceğimizi bu vesile ile bir kere daha dile getiriyoruz. Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin işgalden kurtulacağı günü sabırsızlıkla bekleyen bizler, Kosova hükümetinin yaptığı bu vahim hatadan bir an önce döneceğine yürekten inanıyoruz. Bizler sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak Kosova hükümetinin Kudüs’te elçilik açmış olmasının insanlığın vicdanında ve tarihte kara bir leke oluşturacağına inanıyor ve bir an önce bu yanlış karardan geri dönülmesi talebimizi yineliyoruz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından grup olaysız dağıldı.