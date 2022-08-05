KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi’ni gezdi

Tuzla Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile yerel yönetimler bazında ilk kez kurulan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi, ‘Fikrim var’ diyen gençleri, melek yatırımcı ile buluşturmaya devam ediyor. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi’ni gezdi.

Tuzla Belediyesi, KOSGEB işbirliği ile Türkiye’de yerel yönetimler bazında ilk kez Teknoloji Merkezi’ni kurdu. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde kurulan Teknoloji Merkezi, çağın gerektirdiği inovatif fikirlere ev sahipliği yapmaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliği ile eğitim ağı genişletilirken, yeni fikirler için biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka konularında uygulama alanları oluşturuldu. Türkiye’nin yeni teknoloji üretim üslerinden birisi olan merkezi, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte gezdi. İkili, ziyaret sırasında Teknoloji Merkezi’nin faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.