Koruması pozitif çıkan Vali Gürel, kendisini izole etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, korumasının Coivd-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendini izolasyona aldı.

Korona virüs denetimlerini aralıksız sürdüren Karabük Valisi Fuat Gürel’in korumasının Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Vali Gürel’in, korona virüs kuralları gereği, temaslı olduğu için kendisini izolasyona aldığını ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.