Koruma altındaki yavru yaban dağ keçisi ölmek üzereyken bulundu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir köylü tarafından ölmek üzereyken bulunan yavru Anadolu yaban keçisi koruma altına alındı.

Köylü bir vatandaş ormanlık alan içerisinde bitkin ve halsiz bir vaziyette duran yavru yaban keçisini fark etti. Yanına gittiği keçinin kaçmadığını gören vatandaş, keçiyi yakalayarak Ermenek Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti. Görevliler hasta olduğu için bitkin ve halsiz düşen yavru keçiyi tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Mehmet Fatih Gökhan tarafından muayenesi yapılan 7 aylık yavru Anadolu yaban dağ keçisine ağır zatürre teşhisi kondu.

Yavru keçinin 4 gün daha kontrol altında tutularak tedavisinin süreceğini söyleyen Veteriner Mehmet Fatih Gökhan, "Yavru dağ keçisi orman köylülerimiz tarafından ormanlık alanda bulunmuş. Keçi bize getirildiğinde koma halindeydi. Hemen gerekli tedavisini yaptık. Şu anda durumu çok iyi ve hayati fonksiyonları tamamen yerine geldi. İki üç gün müsaide altında tutulacak. Tedavisi tamamlandıktan sonrada doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerimize teslim edilecek” dedi.

Karaman’da yaşamlarını sürdürdükleri Toros Dağlarında sayıları yaklaşık 300’e yakın olduğu tahmin edilen Anadolu yaban keçisinin koruma altında olduğu ve vurulması halinde ise 30 bin lira para cezası olduğu öğrenildi.