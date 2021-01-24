Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin babası konuştu

Gine Körfezi açıklarında M/V Mozart isimli gemiden korsanlar tarafından kaçırılan denizcilerden Hamza Orhan’ın denizci babası Sezai Orhan, "Son seferiydi, aybaşında da gelecekti. Kendisi stajyerdi, ancak kaptan olarak devam edecekti” dedi.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli gemi, dün silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de kaçırıldı. Korsanların kaçırdığı gemicilerin arasında Fatsa ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Hamza Orhan’ın da yer aldığı öğrenildi.

“Denize 4 buçuk ay önce gitmişti”

Kaçırılan mürettebatın içerisinde bulunan Ordulu denizci Hamza Orhan’ın denizlerdeki stajın son turu olduğu ve sonrasında aynı şirkette kaptan olarak göreve başlayacağı öğrenildi. Hamza Orhan’ın, yine kendisi gibi denizci olan babası Sezai Orhan, yaşadıkları korku ve endişeyi İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Baba Sezai Orhan, “Oğlumla en son dün sabah görüştük. Bize, ‘yatmaya gidiyorum’ diyen bir mesaj gönderdi. Sonrasında da görüşmemiz yok. Zaten o görüşmeyi de mesaj olarak yaptık. Öncesinde de Nijerya’daydı, malı tahliye ettikten sonra kalkıyorlar ve yük alıp yola koyuluyorlar. Oradan da geçerken korsanlar tarafından alıkoyuluyorlar. Oğlum zaten devamlı o taraflarda çalışıyorlardı. Sürekli o taraflara gidiyorlardı. Son seferiydi, aybaşında da gelecekti. Oraya gideli de yaklaşık 4 buçuk ay oldu. Kendisi stajyerdi, ancak kaptan olarak devam edecekti” diye konuştu.

“Olayın olduğu yer sıkıntılı bir bölge, zamanında bizim gözümüzün önünde de başka gemiler korsanlar tarafından kaçırılmıştı”

Kendisinin de denizci olduğunu hatırlatan baba Sezai Orhan, “Benim gitmediğim ülke çok azdır. Ben de o taraflardan çok geçtim. Gözümüzün önünde başka gemilerin korsanlar tarafından kaçırıldığını da gördük. Orası sıkıntılı bir bölge. Devlet büyüklerimizden isteğim, en yakın zamanda oğlumun ve diğer arkadaşlarının ailelerine kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.