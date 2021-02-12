banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Gölge CIA
Gölge CIA" Stratfor'un 2050 Türkiye haritası Rusları kızdırdı...
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?
İKEA banka satın alıyor!
İKEA banka satın alıyor!
Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada
Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada

Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin ailesi mutlu

Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde bulunan Ordulu gemicinin ailesi güzel haberler aldıklarını ve mutlu olduklarını söyledi. Kaçırılan Ordulu denizci Hamza Orhan’ın denizci babası Sezai Orhan, “Bu süreçte 3 saat uyumadım, şimdi evimizde bayram havası var" dedi.

Genel 12.02.2021, 19:26
4
Korsanlar tarafından rehin alınan denizcinin ailesi mutlu

Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde bulunan Ordulu gemicinin ailesi güzel haberler aldıklarını ve mutlu olduklarını söyledi. Kaçırılan Ordulu denizci Hamza Orhan’ın denizci babası Sezai Orhan, “Bu süreçte 3 saat uyumadım, şimdi evimizde bayram havası var" dedi.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, 23 Ocak tarihinde silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de kaçırıldı. Bir kısmı Türkiye’ye gönderilen mürettebatın diğer kısmından ise sevindirici haber geldi. Korsanların kaçırdığı gemicilerin arasında Fatsa ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Hamza Orhan’ın ailesi, sevindirici haber ile mutlu olduklarını söyledi.

"Bu süre zarfında en fazla 3 saat uyudum"

Sevinçli haberi televizyondan öğrendiklerini ifade eden Baba Sezai Orhan, zorlu geçen 21 günde gözlerini uyku tutmadığını söyledi. Baba Orhan, “Şu anda çok sevinçliyim. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Ben de sizler gibi televizyondan duydum ve çok sevindim. En yakın zamanda kavuşacağız oğlumla inşallah. Tam 21 gün oldu. Bu 21 günde en fazla 2-3 saat uyumuşumdur. Sevincimi sizlerle paylaşıyorum, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, Dışişleri ve İçişleri bakanımızdan, valimizden kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan hepsi tek tek aradılar. Hep yanımızda oldular bizlere moral verdiler" dedi.

"Evimizde bayram havası oldu"

"Evimizde haberi alır almaz bir bayram havası var" diyen Sezai Orhan, "Oğlum geldiği zaman 3-5 gün sonra daha fazla bayram havasını ailemizle birlikte yaşayacağız. Eşimde çok zor zamanlar geçirdi ve bu mutlu haberle onunda yüzü güldü. Televizyondan öğrendik bu haberi ve ailece çok mutluyuz. Oğlum geldiğinde en sevdiği yemekleri yapacağız” şeklinde konuştu.

Temennilerinin, korsan olaylarının son bulması olduğuna dikkat çeken Orhan, “Bizlerde o bölgeyi iyi biliyoruz. Fakat gemicilik çok farklı bir meslek. Tehlikeleri bilseniz de yine de geminizi terk etmezsiniz. İşinizi severek yaparsınız. Oğlum yine bu mesleği en iyi şekilde devam ettirecektir diye düşünüyorum. Tüm karar kendisinin. Emeği geçen herkese Orhan ailesi olarak minnettarız" ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Erzurumspor 24 25
16. Konyaspor 22 24
17. Kayserispor 23 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Altınordu 21 37
6. Tuzlaspor 20 36
7. Altay 20 35
8. Ankara Keçiörengücü 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16