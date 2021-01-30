Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki 3 Türk gemici Türkiye’ye döndü

Gine’de körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan geminin 3 Türk personeli, bu sabaha karşı İstanbul’a döndü.

Geçtiğimiz günlerde Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış personel ise rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Farman Ismaılov ise hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gemide kalan 3 Türk gemici Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan, Gabon’un Başkenti Livrevil’den kalkan Türk Hava Yolları’na ait TK 589 sefer sayılı tarifeli uçakla sabaha karşı saat 03.30’da İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan gemiciler havalimanının VİP çıkışında basın mensuplarına korsan saldırısı sırasında yaşananları anlattı.

Dördüncü kaptan Furkan Eren: "Öncelikle bizi ilk dakikadan itibaren bugüne kadar arayan sevgili Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve Ulaştırma bakanımıza çok teşekkür ederim, şirketimizin kaptanlarına çok teşekkür ediyoruz ve aileme şu an kavuştum inşallah, Türkiye’ye ayak bastım, Türk bayrağını gördüm, mutluyum. İnşallah diğer arkadaşlar da en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar. İlk alarm geldiği anda balistik kapılarımzı, emniyet kapılarımızı kapatıp beklemeye başladık. Ufak tefek hasarlar destek ekibimiz tarafından gideriliyor, yaralarımızı sarmaya başladık. Hafif yaralanmam var, sağlığım yerinde. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun sürekli iletişim kurduk kendisi ile arkadaşlarımızı geri getireceğini söyledi, bizimle çok ilgilendi. Teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Başmühendis İlhan Süha Tatlıgül ise: "Birkaç gün uyumadan gemiyi kurtardık. Korku filmi gibi devamlı ateş ettiler kapılara, balyozla vurdular saatlerce, en son taş motoruyla kesmeye başladılar. Beni bulamadılar. ilk önce gemiyi kurtarıp sonra ailemle irtibat kurdum. İnşallah rehin alınan arkadaşlar da kurtulur." dedi.

Gemiden kurtulan bir başka isim olan Yağcı Bahadır Yeşilalan: "Hükümetime ve Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim, Gabondaki büyük elçimize ayrıca çok çok teşekkür ederim. Her dakika yardımcı oldular. Şu anda 15 arkadaşımız esir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların ardından 3 gemici ailelerine kavuşmak üzere havalimanında ayrıldı.