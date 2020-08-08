banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
'Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir'
'Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir'
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
"Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek"

Korono’ya karşı termal iyi gelir

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TERMAL TURİZM MERKEZLERİNDEN AFYONKARAHİSAR’DA PANDEMİ SONRASI BAŞLAYAN NORMALLEŞME SÜRECİ İLE BİRLİKTE OTELLER MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLARKEN, DİĞER TURİZM BÖLGELERİNE GÖRE AFYONKARAHİSAR’A OLAN İLGİNİN YÜKSEK OLDUĞU İFADE EDİLDİ. ‘KORONA’YA TERMAL İYİ GELİR’ DİYEN TURİZMCİLER İŞLETMELERİN VE MÜŞTERİLERİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIKTAN SONRA SIKINTISIZ BİR TATİL GEÇİRECEĞİNİ BELİRTTİLER.

Genel 08.08.2020, 12:08
10
Korono’ya karşı termal iyi gelir

Türkiye’nin önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar’da pandemi sonrası başlayan normalleşme süreci ile birlikte oteller misafirlerini ağırlamaya başlarken, diğer turizm bölgelerine göre Afyonkarahisar’a olan ilginin yüksek olduğu ifade edildi. ‘Korona’ya termal iyi gelir’ diyen turizmciler işletmelerin ve müşterilerin gerekli önlemleri aldıktan sonra sıkıntısız bir tatil geçireceğini belirttiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya aldığı ‘güvenli turizm sertifikası’ kapsamında Türkiye’deki diğer turizm bölgelerinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da termal oteller misafirlerini ağırlamaya başladı. Kentteki otellerde Korona tedbirleri kapsamında giriş kapılarına otomatik ateş ölçerler ve dezenfektan makineleri kurulurken, otellerin koridor ve lobi gibi ortak kullanım alanlarında ise sosyal mesafe aralıklarına belirten işaretlemeler yapıldı. Resepsiyon bölümlerinde ise camlı alanlar yapılarak müşteriler ile çalışanların bir birlerine temasları kesildi.

“Otellerimiz güvenli turizm sertifikasını alarak hizmet vermeye başladı”

Kentte hizmet veren bir termal otelin müdürü ve termal turizmle ilgili çok sayıda üyesi bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcisi Ali Gümüşhan, bayramdan sonra otellerinde yüzde 100 hizmet vermeye başladığını kaydederek, “15 Mart’tan itibaren otellerimiz kapalıydı pandemi sebebiyle. Tekrar 1 Haziran itibari ile hizmete açıldı Türkiye ile birlikte Afyonkarahisar’da. Yeni normalleşme döneminde Afyonkarahisar’da ki tüm otellerimiz güvenli turizm sertifikasını alarak hizmet vermeye başladı. Bazı otellerimiz haziran bazıları temmuz da ve bayramdan sonrada bütün otellerimizi yüzde yüz hizmet vermeye başladı” dedi.

“Hem dinlenme hem de sağlık amaçlı Afyonkarahisar’a geliyorlar”

Diğer turizm bölgelerine bakıldığı zamanda Afyonkarahisar’a olan ilgilinin yüksek olduğuna işaret eden Gümüşhan, müşterilerin termali özlediğine vurgu yaptı. Gümüşhan, “Diğer bölgelere bakınca Afyonkarahisar’a olan ilgi yüksek. Bunun sebebi de herkes termal otelleri özledi, sağlık ve yenilenmeyi özlediler. Bu yüzden de ilgi çok yüksek. Hem dinlenme hem de sağlık amaçlı Afyonkarahisar’a geliyorlar. Yeni normalleşme döneminde tüm otellerimiz sağlıklı bir şekilde misafirlerini ağırlayacak” diye konuştu.

“Termal alışkanlık yaptı”

Termalin sağlık açısındn önemli olduğunu anımsatan Gümüşhan, kimsenin güvenlik konusunda endişe etmesine gerek olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Termal çok önemli, bilindiği üzere termal suların içerisinde mineraller ve bu minareler hem sağlık hem de ruhen dinlendiriyor. Bir de termal alışkanlık yaptı, zaten misafirlerimiz termal için yılda 3-4 defa geliyorlardı bu yüzden çok özlediler. Bu yüzden de Afyonkarahisar’da termal otelleri tercih ediyorlar kimse endişe etmesin bütün misafirlerimiz güvenlik bir şekilde ağırlanacaktır.”

“Hiçbir sıkıntı olmayacak ve misafirlerimiz güvenli bir şekilde ağırlanacaktır

Korona virüse karşı termalin iyi geldiğini belirten Gümüşhan tatilcileri Afyonkarahisar’a beklediklerini dile getirdi. İşletmelerin özellikle hijyen konusunda gerekli bütün önlemleri aldığını anımsatan Gümüşhan, “Korona’ya karşı termal iyi gelir ve tedbirleri alındığı müddetçe bir sıkıntı olmayacaktır. Termal sularımız hijyenik bir şekilde hazır ve mesafeleri alındı güvenlik bir şekilde. Otellerimizi girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor, dezenfektalarımız var. Tabi bireysel temizlik çok önemli. Mesafe, temizlik ve kurallar çok önemli. Biz önlemlerimizi aldık diğer kişisel önlemleri misafirlerimizde alacaktır. Hiçbir sıkıntı olmayacak ve misafirlerimiz güvenli bir şekilde ağırlanacaktır” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:19
Güneş 06:00
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:20
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25