Korono’ya karşı termal iyi gelir

Türkiye’nin önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar’da pandemi sonrası başlayan normalleşme süreci ile birlikte oteller misafirlerini ağırlamaya başlarken, diğer turizm bölgelerine göre Afyonkarahisar’a olan ilginin yüksek olduğu ifade edildi. ‘Korona’ya termal iyi gelir’ diyen turizmciler işletmelerin ve müşterilerin gerekli önlemleri aldıktan sonra sıkıntısız bir tatil geçireceğini belirttiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya aldığı ‘güvenli turizm sertifikası’ kapsamında Türkiye’deki diğer turizm bölgelerinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da termal oteller misafirlerini ağırlamaya başladı. Kentteki otellerde Korona tedbirleri kapsamında giriş kapılarına otomatik ateş ölçerler ve dezenfektan makineleri kurulurken, otellerin koridor ve lobi gibi ortak kullanım alanlarında ise sosyal mesafe aralıklarına belirten işaretlemeler yapıldı. Resepsiyon bölümlerinde ise camlı alanlar yapılarak müşteriler ile çalışanların bir birlerine temasları kesildi.

“Otellerimiz güvenli turizm sertifikasını alarak hizmet vermeye başladı”

Kentte hizmet veren bir termal otelin müdürü ve termal turizmle ilgili çok sayıda üyesi bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcisi Ali Gümüşhan, bayramdan sonra otellerinde yüzde 100 hizmet vermeye başladığını kaydederek, “15 Mart’tan itibaren otellerimiz kapalıydı pandemi sebebiyle. Tekrar 1 Haziran itibari ile hizmete açıldı Türkiye ile birlikte Afyonkarahisar’da. Yeni normalleşme döneminde Afyonkarahisar’da ki tüm otellerimiz güvenli turizm sertifikasını alarak hizmet vermeye başladı. Bazı otellerimiz haziran bazıları temmuz da ve bayramdan sonrada bütün otellerimizi yüzde yüz hizmet vermeye başladı” dedi.

“Hem dinlenme hem de sağlık amaçlı Afyonkarahisar’a geliyorlar”

Diğer turizm bölgelerine bakıldığı zamanda Afyonkarahisar’a olan ilgilinin yüksek olduğuna işaret eden Gümüşhan, müşterilerin termali özlediğine vurgu yaptı. Gümüşhan, “Diğer bölgelere bakınca Afyonkarahisar’a olan ilgi yüksek. Bunun sebebi de herkes termal otelleri özledi, sağlık ve yenilenmeyi özlediler. Bu yüzden de ilgi çok yüksek. Hem dinlenme hem de sağlık amaçlı Afyonkarahisar’a geliyorlar. Yeni normalleşme döneminde tüm otellerimiz sağlıklı bir şekilde misafirlerini ağırlayacak” diye konuştu.

“Termal alışkanlık yaptı”

Termalin sağlık açısındn önemli olduğunu anımsatan Gümüşhan, kimsenin güvenlik konusunda endişe etmesine gerek olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Termal çok önemli, bilindiği üzere termal suların içerisinde mineraller ve bu minareler hem sağlık hem de ruhen dinlendiriyor. Bir de termal alışkanlık yaptı, zaten misafirlerimiz termal için yılda 3-4 defa geliyorlardı bu yüzden çok özlediler. Bu yüzden de Afyonkarahisar’da termal otelleri tercih ediyorlar kimse endişe etmesin bütün misafirlerimiz güvenlik bir şekilde ağırlanacaktır.”

“Hiçbir sıkıntı olmayacak ve misafirlerimiz güvenli bir şekilde ağırlanacaktır

Korona virüse karşı termalin iyi geldiğini belirten Gümüşhan tatilcileri Afyonkarahisar’a beklediklerini dile getirdi. İşletmelerin özellikle hijyen konusunda gerekli bütün önlemleri aldığını anımsatan Gümüşhan, “Korona’ya karşı termal iyi gelir ve tedbirleri alındığı müddetçe bir sıkıntı olmayacaktır. Termal sularımız hijyenik bir şekilde hazır ve mesafeleri alındı güvenlik bir şekilde. Otellerimizi girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor, dezenfektalarımız var. Tabi bireysel temizlik çok önemli. Mesafe, temizlik ve kurallar çok önemli. Biz önlemlerimizi aldık diğer kişisel önlemleri misafirlerimizde alacaktır. Hiçbir sıkıntı olmayacak ve misafirlerimiz güvenli bir şekilde ağırlanacaktır” dedi.