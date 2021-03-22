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Koronaya yakalanan Fransız Bakan hastaneye kaldırıldı

Fransa’nın yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Genel 22.03.2021, 16:11
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Koronaya yakalanan Fransız Bakan hastaneye kaldırıldı

Fransa’nın yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Fransa Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Hastalığı hafif geçirdiğini dile getiren 59 yaşındaki Borne, evden çalışmaya devam ettiğini ifade etmişti.

Yakınları tarafından yapılan açıklamada, Borne’un birkaç gün önce hastaneye kaldırıldığı ve tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Borne’un sağlık durumu hakkında resmi açıklama yapılmazken, yakınları tarafından bakanın durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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