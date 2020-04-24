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Korona’ya karşı birebir Doğu’nun muzu ’Işkın’ ama talep az

DOĞU'NUN MUZU OLARAK BİLİNEN IŞKIN, BİR ÇOK RAHATSIZLIĞA İYİ GELMESİ NEDENİYLE GENELDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN İLGİ GÖRÜRKEN IŞKIN SATICISI İLYAS DEMİR, KORONA VİRÜSTEN DOLAYI GEÇEN SENEYE NAZARAN SATIŞLARININ DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Korona’ya karşı birebir Doğu’nun muzu ’Işkın’ ama talep az

DOĞU'NUN MUZU OLARAK BİLİNEN IŞKIN, BİR ÇOK RAHATSIZLIĞA İYİ GELMESİ NEDENİYLE GENELDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN İLGİ GÖRÜRKEN IŞKIN SATICISI İLYAS DEMİR, KORONA VİRÜSTEN DOLAYI GEÇEN SENEYE NAZARAN SATIŞLARININ DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

24 Nisan 2020 Cuma 11:40
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Korona’ya karşı birebir Doğu’nun muzu ’Işkın’ ama talep az

Satıcılarının Korona virüse karşı birebir dediği, ünlü Prof.Dr.Canan Karatay’ın da beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olarak tanımladığı, Doğu’nun Muzu olarak bilinen ve yüksek yamaçlarda yetişen ’Işkın’ Elazığ’da tezgahlarda yerini aldı. Tezgahların dolmasına rağmen talebin az olması nedeniyle geçen yılki 20 TL’lik fiyat bu yıl 12 TL’ye kadar düştü.

Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında doğal olarak yetişen ve çeşitli adlarla tanınan "Doğunun Muzu” olarak bilinen Işkın, Elazığ’da tezgahları doldurdu. Tunceli, Bingöl, Muş gibi Elazığ’ın da özellikle Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin rakımı yüksek bölgelerde doğal olarak yetişen ışkın bu sene Korona virüs salgının etkisiyle sokağa çıkanların azalmasından dolayı 12 ile 15 TL arasında satılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl 20 TL’ye kadar alıcı bulunan ışkını satanlar Korona virüsüne karşı bağışıklığı güçlendirecek ideal bir yiyecek olduğunu söylüyor.

Prof.Dr.Karatay’da tek tek faydalarını anlatmıştı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’da daha önce Işkın ile ilgili yaptığı açıklamada, " Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu. Omega 3-6,mineral dolu. Her şey var. Beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu" ifadelerini kullanarak ne kadar sağlıklı bir besin olduğunun altını çizmişti.

Yayla muzu almaya geldiğini belirten vatandaşlardan Mehmet Sugözü “ Yöremizde yetişen doğal yayla muzu, ışkın çıkmıştır. Bağışıklık sistemine çok iyi geldiği söylenmekte. Alıyoruz, yiyoruz herkese de tavsiye ediyoruz” dedi.

Işkın’ın, şeker hastalığına çok iyi geldiğini dile getiren vatandaşlardan Serap Sarıkaya’da“ Yayla muzu, yöremizde özellikle Tunceli ve Harput’un dağlarında var. Biz buna çok alışkınız, olmazsa olmazlarımız olmuş. Biz bunun yumurtalısını da yapıyoruz. Batının nasıl muzu varsa bizim de muzumuz budur. Buradan poşet poşet, torba torba İstanbul’a gönderiyoruz. Bunu bilen biliyor, vücuda çok faydalı bir besin. Herkese tavsiye ederim, bilmeyen de bir tadına baksın derim” şeklinde konuştu.

Korona’ya birebir ama talep yok

35 yıldır tablacılık yaptığını, bu sene salgından dolayı ’Işkın’ a ilginin azaldığına dikkat çeken İlyas Demir, “ Işkın, bizim Munzur yöresinin en güzel meyvesi ve muzu. Bu vücut için faydalı ve yararlı bir besin, aynı zamanda korona virüs için ideal bir yiyecek. Almanızı ve yemenizi tavsiye ediyoruz” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların sokağa çıkmasının azaldığını ve satışların düştüğünü dile getiren Demir, “ Eskiden revaçtaydı, vatandaşlar adet olarak değil de 5’er kilo alabiliyorlardı. Fiyatları da geçen seneye nazaran elbette düşürdük. Geçen sene 20 lirayken bu sene fiyatlar 12 ile 15 lira arasında değişiyor”ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.04.2020 12:38
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